यूपी के इस शहर में लगता है गधों का मेला, 300 साल पुराना इतिहास, औरंगजेब ने दान में दी थी सैकड़ों बीघे जमीन

Donkey Fair in Chitrakoot: धार्मिक नगरी चित्रकूट में दीपावली पर एक और बड़ा ऐतिहासिक मेला लगता है. यहां गधों का मेला लगता है. दूर-दूर से हजारों की संख्या में गधा व्यापारी अपने गधों को लेकर क्रय विक्रय करने आते हैं. इस मेले का ऐतिहासिक महत्व भी है. माना जाता है कि यह मेला 300 साल पुराना है और इसका आयोजन मुगल शासक औरंगजेब ने कराया था तब से अनवरत दीपावली के बाद यह मेला चित्रकूट की मंदाकिनी नदी के तट पर लगता चला आ रहा है.

मुगल काल से लगता आ रहा मेला

खास बात यह है कि मेले की व्यवस्था मध्य प्रदेश क्षेत्र के नगर पंचायत द्वारा की जाती है. ठेकेदार की मानें तो अन्य वर्षों की अपेक्षा गधा मेला काफी कमजोर था. उन्होंने इसकी वजह नई जनरेशन की गधा मेला के प्रति अरुचि बताया है. ठेकेदार बागड़ पांडे बताते हैं कि यह ऐतिहासिक मेला होता है और इसका आयोजन कभी मुगल शासक औरंगजेब ने कराया था तभी से यह मेला चित्रकूट की मंदाकिनी तट पर आयोजित होता चला रहा है.

दीपावली पर तीन दिन लगता है मेला

वहीं गधा व्यापारियों ने बताया कि वह प्रतिवर्ष चित्रकूट के इस दीपावली मेले में अपने जानवरों को लेकर आते हैं और उनके यहां क्रय विक्रय करते हैं जिससे मुनाफा भी होता है और उनकी दाल रोटी चलती है. जैसा कि राजस्थान में ऊंटों का मेला लगता है तो वहीं धार्मिक नगरी चित्रकूट में गधों का मेला लगता है. इस मेले का आयोजन दीपावली पर किया जाता है जहां पर लाखों की कीमत पर गधों की बोली लगती है. चित्रकूट का यह ऐतिहासिक मेला मुगलकालीन माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

300 बीघे में लगता है गधों का मेला

बताया जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने पहली बार यहां गधे, खच्चर और घोड़े का मेला आयोजित कराया था. यह मेला दीपावली की चौदस तिथि से परिवा तिथि तक 3 दिन तक लगता है. ऐसी मान्यता है कि जब मूर्तिभंजक औरंगजेब चित्रकूट के बालाजी मंदिर में मूर्ति तोड़ने जा रहा था तो उसके हाथी घोड़े मंदाकिनी के किनारे मूर्छित हो गए थे और औरंगजेब खुद बेहोश हो गए थे. इसको देखते हुए बालाजी मंदिर के पुजारी बालकदास महराज ने मंदिर की पूजा की भभूत औरंगजेब और उसकी सेना के ऊपर छिड़क दिया था, तब तत्काल उसकी सेना उठकर खड़ी हो गई थी. इससे प्रभावित होकर औरंगजेब ने मंदाकिनी नदी के किनारे बालाजी मंदिर के पास में ही गधों और खच्चरों का मेला लगवाया था और बालाजी मंदिर को 300 बीघे जमीन दान में दिया थी, और लगान माफ कर दिया था, तब से इस मेले की परंपरा चली आ रही है.