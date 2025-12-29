कोहरा बना काल! चित्रकूट में डंपर-डीसीएम की टक्कर से 18 भैंसों की मौत, रायबरेली में बाइक सवार ने तोड़ा दम

Chitrakoot Accident: यूपी के चित्रकूट जिले में घने कोहरे का असर देखने को मिला है. जिसके चलते भैंसों से भरा तेज रफ्तार डीसीएम गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े डंफर ट्रक के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में डीसीएम लदी 35 में से 18 भैंसों की मौत हो गई तो वहीं डीसीएम चालक हादसे में बाल बाल बच गया. मामला शिवरामपुर चौकी क्षेत्र के चकला राजरानी गांव के पास का है.

डंफर को तेज रफ्तार डीसीएम ने मारी टक्कर

जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे किनारे खड़े एक डंफर ट्रक को पीछे से भैंसों से भरी तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मार दी. जिससे हादसे में डीसीएम लदी 18 भैंसों की मौत हो गई. बताया जा रहा है यह हादसा घने कोहरे की वजह से सोमवार सुबह हुआ. घने कोहरे की धुंध की वजह से डंफर नहीं दिखाई दिया. जिससे पीछे से डीसीएम ने टक्कर मार दी. सबसे बड़ी बात यह रही कि घने कोहरे की वजह से दोनों वाहन दिखाई नहीं दिए.

डीसीएम चालक मौके से फरार

डीसीएम चालक भी मौके से फरार हो गया. जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया गया जब कोहरा छटा तो वहां ड्यूटी पर गए ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों ने इसकी जानकारी शिवरामपुर पुलिस को दिया जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने क्रेन की मदद से घायल भैंसों को डीसीएम से नीचे उतारा और उनका इलाज करना शुरू कर दिया और जो भैंसे मृत हो चुकी थी उनको गड्ढा खोदकर दफना दिया गया है.

पुलिस का क्या कहना?

बताया जा डीसीएम में 35 भैंसे लदी थीं. जिन्हें कटनी से इन्हें कटने के लिए भैंस मंडी ले कर जाया जा रहा था. वहीं पुलिस का कहना है कि इस हादसे की जानकारी किसी ने नहीं दी और डीसीएम चालक भी मौके से फरार है जो रेस्क्यू किया जा रहा है. रेस्क्यू के बाद डीसीएम मालिक और चालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

रायबरेली में ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार की मौत

रायबरेली में बीती रात तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई. बाइक पर जा रहा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ. घटना मिल एरिया थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर रोड की है. यहाँ शारदा नहर के पास सुल्तानपुर की तरफ से आ रहे ट्रक ने बाइक में ज़ोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगने से बाइक सवार शिव कुमार मौर्य की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका साथी अमित मौर्य गंभीर तौर पर ज़ख़्मी हो गया. पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया. जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है. मृतक शिवकुमार मौर्य के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. दोनों आपस में मित्र बताये जा रहे हैं. घटना उस समय हुई जब दोनों रायबरेली मुख्यालय से मिल एरिया थाना इलाके में स्थित अपने घर जा रहे थे.