UP SI भर्ती परीक्षा में विवादित प्रश्न को लेकर बचा घमासान, ब्राह्मण विधायक डैमेज कंट्रोल में जुटे

UP SI Exam Controversial Question: बांदा सदर से बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है. इसमें प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास पर चलती है.
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UP SI Exam Controversial Question: यूपी एसआई भर्ती में पूछे गए प्रश्न को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा समेत तमाम ब्राह्मण विधायक डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं. इस बीच बांदा सदर से बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी ने भी जातिवाद को लेकर साजिश करने वालों पर ठोस कार्यवाही की मांग की है.
सीएम योगी को लिखा पत्र
बांदा सदर से बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से कड़ी कार्रवाही की मांग की है. प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास पर चलती है. 2027 में बांटने वालों के इरादे पूरे नहीं होने वाले हैं. यह कृत्य ओछी मानसिकता वाले लोगों ने किया है. विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि पीडीए पीडीए चिल्लाने वाले समाज को बांट रहे हैं, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास का काम करती है.
राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश
बीजेपी विधायक ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, उससे आप सब वाकिफ होंगे. यह गलत है. किसी जाति की भावना को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है. उन्होंने कहा कि गलत ढंग से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 'पंडित' शब्द का शाब्दिक अर्थ विद्वान है. पंडित यानी जो विद्वान हो, ज्ञानी हो. वहीं, पंडित शब्द का अर्थ अवसरवादी के लिए इस्तेमाल करना गलत है.
2027 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे
बीजेपी विधायक ने कहा कि ये गलती जिससे भी हुई है, उसे बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि मैंने सीएम योगी को पत्र लिखकर कड़ी कार्यवाही की मांग की है. इतना ही नहीं बीजेपी विधायक ने कहा कि यह भी जांच कराई जांच की जानबूझकर ये गलती तो नहीं कराई गई. आगे प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी जाति के आधार पर नहीं है. सबका साथ सबका विकास और सबको लेकर चलने वाली पार्टी है. बीजेपी विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बनाएगी.
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