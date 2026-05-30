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चित्रकूट में UPSC छात्रा का आरोप, चार साल से ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न, पिता रहस्यमय परिस्थितियों में लापता

Chitrakoot News: चित्रकूट जिले के कर्वी क्षेत्र में एक UPSC अभ्यर्थी और उसके परिवार द्वारा पिछले चार वर्षों से कथित ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न झेलने का मामला सामने आया है. छात्रा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में कोचिंग के दौरान परिचित बने एक युवक ने उसकी तस्वीरों को अश्लील रूप में एडिट कर सोशल मीडिया और रिश्तेदारों के बीच प्रसारित किया तथा लगातार धमकियां देकर परिवार को मानसिक तनाव में रखा.

 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 30, 2026, 03:16 PM IST
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चित्रकूट/ओंकार सिंह: चित्रकूट में एक UPSC अभ्यर्थी और उसका परिवार पिछले चार वर्षों से कथित ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रहा है. छात्रा का आरोप है कि दिल्ली में कोचिंग के दौरान परिचित बने एक युवक ने उसकी तस्वीरों को अश्लील रूप में एडिट कर सोशल मीडिया और रिश्तेदारों के बीच प्रसारित किया, लगातार धमकियां दीं और पूरे परिवार को मानसिक तनाव में डाल दिया. 

मामला तब और गंभीर हो गया जब छात्रा के पिता 19 अप्रैल 2026 से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए. परिवार का आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वही युवक है. वहीं, पिता के गायब होने के बाद उनके बैंक खाते से लगभग 12 लाख रुपये के लेन-देन होने का भी दावा किया जा रहा है. 
      
कब का है ये मामला?
मामला चित्रकूट के कर्वी शहर का है. पीड़ित छात्रा वर्ष 2022 में UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर गई थी. वहीं उसकी पहचान लुधियाना निवासी एक युवक से हुई. छात्रा का आरोप है कि कुछ समय बाद युवक का व्यवहार बदल गया और उसने गाली-गलौज, धमकियां तथा मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिया. दूरी बनाने पर युवक ने कथित तौर पर छात्रा की तस्वीरों को अश्लील रूप में एडिट कर सोशल मीडिया और परिजनों के बीच प्रसारित करना शुरू कर दिया.

परिवार को लगातार धमकाता रहा
छात्रा का कहना है कि उसने दिल्ली में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी. कुछ समय तक मामला शांत रहा, लेकिन बाद में आरोपी फिर सक्रिय हो गया. आरोप है कि उसने छात्रा के रिश्तेदारों और दोस्तों को सोशल मीडिया पर जोड़कर अश्लील तस्वीरें भेजीं और परिवार को लगातार धमकाता रहा. इससे पूरा परिवार तनाव में रहने लगा और छात्रा के पिता भी गहरे मानसिक दबाव में आ गए.

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12 लाख के लेन-देन से बढ़ा रहस्य
परिजनों के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 को नगर पालिका में लाइनमैन पद पर तैनात छात्रा के पिता घर से ड्यूटी के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे. काफी तलाश के बावजूद उनका कोई पता नहीं चल सका, जिसके बाद पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई. परिवार का दावा है कि पिता के लापता होने के बाद उनके बैंक खाते से करीब 12 लाख रुपये का लेन-देन हुआ है. ऐसे में परिजन किसी बड़ी साजिश की आशंका जता रहे हैं.

परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपी युवक को पूछताछ के लिए लाई थी, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया. वहीं, पीड़ित परिवार न्याय और गुमशुदा पिता की तलाश के लिए लगातार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहा है. परिवार का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर हो सकते हैं.

पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने क्या बताया?
इस मामले में चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह का कहना है कि गुमशुदगी के मामले की जांच जारी है. आरोपी युवक से पूछताछ की गई है, लेकिन अब तक की तकनीकी जांच में उसका कोई प्रत्यक्ष संबंध सामने नहीं आया है. पुलिस के अनुसार, फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती लापता नगर पालिका कर्मी का पता लगाना है.

चार वर्षों की कथित ब्लैकमेलिंग, एक पिता का रहस्यमय ढंग से लापता होना और उनके खाते से 12 लाख रुपये के लेन-देन का दावा,चित्रकूट का यह मामला कई सवाल खड़े कर रहा है. इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेंगे.

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