Explainer: क्यों जल रहा बांदा? क्या इंसानी गलतियों ने इसे बना दिया 'भट्ठी'? कैसे पहुंचा दुनिया के टॉप 10 गर्म जिलों में? पढ़ें इनसाइड स्टोरी

Hottest City in India: उत्तर प्रदेश का बांदा शहर सूरज की तपिश से भट्ठी बन गया है. यहां भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यवस्थ हो गया है. सुबह 10 बजते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है. पिछले दिनों यहां तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया. आइए जानते हैं बांदा में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है?.

दुनिया का सबसे गर्म शहर

मई महीने में बांदा के तापमान में लगातार वृद्धि देखी गई. बीते 21 मई को यहां तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. 48 डिग्री के साथ दुनियाभर के 8 हजार से ज्यादा मौसम केंद्रों की सूची में टॉप पर रहा. यहां न्यूनतम तापमान भी चिंता में डाल रहा है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बांदा में बढ़ रहा लगातार तापमान डराने लगा है. इससे जन जीवन भी प्रभावित होने लगा है. अब सवाल उठता है कि यह मौसम में बदलाव की वजह से हो रहा है? या इसके पीछे इंसानों द्वारा पैदा की गईं वजहें हैं?.

आखिर क्यों पड़ती है इतनी गर्मी

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम से आने वाली शुष्क और गर्म हवाएं भी तापमान बढ़ाती हैं. इसके अलावा क्षोभमंडल में नीचे से उठने वाली गर्म हवाएं ऊपर नहीं जा पातीं. इसके चलते वह धरती पर पड़ती हैं और तापमान बढ़ा देती हैं. मौजूद समय में आसमान बिल्कुल साफ है और बादल नहीं है. इसके चलते सूर्य की रोशनी सीधे पृथ्वी पर पड़ती है और यह भी गर्मी का प्रमुख कारण बन रही हैं.

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बांदा में जमीन की नमी गायब

बांदा में इतनी गर्मी पड़ने की एक और वजह भी मानी जाती है. यहां की मिट्टी शुष्क है, जिसमें नमी नहीं है. यहां पर पेड़ पौधों का अभाव है. हरियाली दिनों दिन गायब हो रही है. इसके अलावा यहां धरातल में पत्थरों की चट्टानें हैं जिसके कारण यहां पर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा में ज्यादा गर्मी पड़ती है. पहाड़ों का टूटना नदियों में अवैध खनन भी इसकी एक बड़ी वजह है. आलम यह है कि केन नदी बेसिन में हर रोज हजारों ट्रक रेत और मोरंग अवैध तरीके से निकाली जा रही है. नदी की रेत पानी सोखकर जमीन को ठंडा रखती थी, अधाधुंध रेत निकाले जाने से उसकी जगह चट्टानी सतहें गर्मी सोख ले रही हैं और रात में छोड़ रही हैं.

अप्रैल 2026 में कब-कब सबसे गर्म रहा

​तारीख तापमान

27 अप्रैल 47.6 डिग्री सेल्सियस

17 अप्रैल 45.4 डिग्री सेल्सियस

मई 2026 में कब सबसे ज्यादा तापमान पहुंचा

तारीख तापमान

17 मई 46.4 डिग्री सेल्सियस

18 मई 47.6 डिग्री सेल्सियस

19 मई 48.2 डिग्री सेल्सियस

20 मई 48 डिग्री सेल्सियस

21 मई 48.2 डिग्री

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