'अन्नू को ले जाओ नहीं तो आज जान से मार दूंगा..' साले को मैसेज भेजने के बाद पति का 'खौफनाक कांड'

चित्रकूट/ओंकर सिंह: "अन्नू को लिवा जाओ नही तो आज मार दूंगा जान से, या तो ये रहेगी या तो मैं, मुझे नहीं रखना.." पति ने पत्नी की मौत से पहले साले को मैसेज को यह मैसेज भेजा था. इसके बाद पता चलता है महिला की संदिग्ध मौत हो जाती है. घटना के पहले जीजा और साले की फोन पर भी बहस होती है और जीजा धमकी देता सुनाई देता है.

विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला चित्रकूट जिले के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के माराचंद्रा गांव का है. जहा बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के ही लखनपुर गांव के सुशील ने अपनी बहन अन्नू के पति और ससुराल वालों के विरुद्ध थाने में तहरीर दिया है जिसमे उसने बहन के पति राजेन्द्र यादव और उसके परिवार वालो पर आरोप लगाया है कि उसकी बहन अन्नू की हत्या कर दिया है. हत्या के पहले बहन को जान से मारने की धमकी भी दिया था उसके बाद बहन की हत्या कर दिया .

मृतका के भाई ने लगाए ये आरोप

भाई सुशील ने तहरीर में दिया कि अन्नू को उसका पति और सास ससुर भूखा रखते थे खाना नहीं देते थे, मारपीट कर प्रताड़ित करते थे. जिसकी अक्सर अन्नू शिकायत किया करती थी. आरोप है कि मृतिका को बीते 22 अगस्त को इतना पीटा गया कि उसकी हालत गंभीर हो गयी जिसे पहले सोनेपुर जिला अस्पताल लाया गया और फिर हालत बिगड़ने पर प्रयागराज के स्वरूपरानी हॉस्पिटल भेज दिया गया. जहां सुबह के 3 बजे उसकी मौत हो गयी.

आरोपी को कड़ी सजा देनी की मांग

सुशील ने बहन के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है. मृतक महिला की माँ शीला ने बताया कि उसके दामाद ने ही बेटी अन्नू देवी की हत्या की है और उसको वैसी ही सजा मिले जैसी मेरी बेटी को मारा है. मां ने बताया कि बेटी को अक्सर मारता पीटता था और हत्या के पहले भी उसने बेटे के फोन पर मैसेज किया था. जिसमें जान से मार डालने की धमकी दिया था.

