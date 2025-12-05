Advertisement
Zee UP-Uttarakhandचित्रकूट

मायके से साथ नहीं लौटी पत्नी, शराब के नशे में युवक ने उठाया खौफनाक कदम, मचा कोहराम

Chitrakoot News: चित्रकूट जिले में पत्नी को माइके से ससुराल ले जाने के जिद में पत्नी से लड़ाई के बाद शराब के नशे में पति ने जहरीला पदार्थ खाकर मौत को गले लगा लिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया.

Dec 05, 2025, 04:31 PM IST
Chitrakoot News

चित्रकूट/ओंकार सिंह: यूपी के चित्रकूट जिले में पत्नी को माइके से ससुराल ले जाने के जिद में पत्नी से लड़ाई के बाद शराब के नशे में पति ने जहरीला पदार्थ खाकर मौत को गले लगा लिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है. मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कसहाई गांव का है.

इलाज के दौरान तोड़ा दम
बांदा जिले के नरैनी थाना क्षेत्र के दशरथ पुरवा का रहने वाले प्रकाश वर्मा नाम का युवक अपनी पत्नी उर्मिला को लेने के लिए अपने ससुराल चित्रकूट के कसहाई गांव आया था. जहां पत्नी उर्मिला को अपने साथ घर ले जाने के जिद पर अड़ा हुआ था जो पत्नी ने उसके शराब पीने की आदत से तंग होकर उसके साथ जाने से मना कर दिया जो दोनों के बीच बहस हो गई. जिसके बाद पति ने शराब के नशे में जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे उसकी हालत बिगड़ गई. 

पत्नी के मायके से न लौटने से था नाराज
आनन फानन में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. जिससे मृतक युवक के परिजनों में कोहराम मच गया. मृतक युवक के परिजनों ने बताया है कि मृतक प्रकाश की पत्नी उर्मिला लगभग 8 महीने से अपने मायके में रह रही थी. जो उसको लेने के लिए कई बार प्रकाश उसे लेने के लिए आता था लेकिन वह आने से मना कर देती थी जो कल भी लेने के लिए आया था जो उर्मिला आने से मना कर रही थी.

लड़की पक्ष का क्या कहना?
जिसके बाद शुक्रवार प्रकाश के जहर खानें की सूचना मिली. जब वह अस्पताल आया तो उसकी मौत हो गई थी. वहीं लड़की पक्ष का कहना है कि मृतक युवक शराब का आदि था जो शराब के नशे में पत्नी से झगड़ा करता था. इसीलिए उर्मिला माइके चली आई थी लेकिन इसके बाद भी मृतक शराब पीने की आदत नहीं छोड़ रहा था जो आज भी शराब के नशे में दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और बाद में प्रकाश ने सलफाज खा लिया. जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई .

