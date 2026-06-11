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ओंकार सिंह/चित्रकूट: चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र में एक शराबी पति को उसकी हरकतों की ऐसी सजा मिली कि पूरा गांव देखने उमड़ पड़ा. शराब के नशे में आए दिन मारपीट और घर का सामान बेचने से परेशान पत्नी और सास ने युवक को रस्सियों से बांधकर पेड़ और खंभे से बांध दिया. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
क्या है पूरा मामला
मामला राजापुर थाना क्षेत्र के कुसियापुरवा गांव का है. बताया जा रहा है कि शशि नाम का युवक शराब का आदी है और नशे में अक्सर घर में विवाद और मारपीट करता था. परिजनों का आरोप है कि वह घर का सामान भी बेच देता था, जिससे परिवार लंबे समय से परेशान था. आखिरकार पत्नी आरती और उसकी मां ममता देवी का सब्र टूट गया. दोनों ने मिलकर युवक के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और उसे पेड़ तथा खंभे से बांधकर धूप में लिटा दिया. बताया जा रहा है कि युवक करीब एक घंटे तक इसी हालत में पड़ा रहा, जबकि आसपास ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही.
घटना का वीडियो वायरल
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस की ओर से कोई औपचारिक कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है.
परिजनों का आरोप है कि युवक शराब पीकर मारपीट करता था और घरेलू सामान बेच देता था.
फिलहाल वायरल वीडियो और इस अनोखी सजा की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है. अब देखना होगा कि पुलिस जांच के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई करती है.
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