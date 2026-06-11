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पत्नी ने सास के साथ मिलकर पति को पेड़ से बांधा, शराब पीकर करता था गालीगलौज, पूरा गांव बना तमाशबीन

Chitrakoot News: शराब पीकर पत्नी और घरवालों से झगड़ा करने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं लेकिन चित्रकूट में एक महिला ने अपनी सास के साथ मिलकर शराबी पति को ऐसी सजा दी कि पूरे गांव में चर्चा हो रही है. घटना का वीडियो भी सामने आया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 11, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:16 PM IST
पत्नी ने सास के साथ मिलकर पति को पेड़ से बांधा, शराब पीकर करता था गालीगलौज, पूरा गांव बना तमाशबीन

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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