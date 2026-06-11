क्या है पूरा मामला

मामला राजापुर थाना क्षेत्र के कुसियापुरवा गांव का है. बताया जा रहा है कि शशि नाम का युवक शराब का आदी है और नशे में अक्सर घर में विवाद और मारपीट करता था. परिजनों का आरोप है कि वह घर का सामान भी बेच देता था, जिससे परिवार लंबे समय से परेशान था. आखिरकार पत्नी आरती और उसकी मां ममता देवी का सब्र टूट गया. दोनों ने मिलकर युवक के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और उसे पेड़ तथा खंभे से बांधकर धूप में लिटा दिया. बताया जा रहा है कि युवक करीब एक घंटे तक इसी हालत में पड़ा रहा, जबकि आसपास ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही.