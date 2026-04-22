हत्या या हादसा! सवालों में घिरी युवक की रहस्यमयी मौत, चित्रकूट में पार्टी बनी काल

चित्रकूट/ओंकार सिंह: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में एक युवक की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पार्टी के दौरान हुआ विवाद अब हत्या या हादसा, इन दो सवालों के बीच उलझ गया है. परिजन जहां बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा रहे हैं, वहीं पुलिस इसे छत से गिरने का मामला बता रही है.

क्या है पूरा मामला?

चित्रकूट के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के रुक्मा बुजुर्ग के मजरा खांच में दोस्तों के साथ चल रही पार्टी उस समय खूनी विवाद में बदल गई, जब आपसी कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई. परिजनों का आरोप है कि युवक को उसके ही दोस्तों ने बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इलाज के दौरान प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया.

एसपी आवास पर जमकर हंगामा

लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की कहानी अलग है. पुलिस के मुताबिक, युवक की मौत छत से गिरने के कारण हुई है और शुरुआती जांच में इसे हादसा बताया जा रहा है. इसी बात को लेकर परिजनों और पुलिस के बीच विवाद गहराता चला गया. आक्रोशित परिजन और ग्रामीण न्याय की मांग को लेकर एसपी आवास पहुंच गए और जमकर हंगामा किया. इस दौरान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई.

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ग्रामीणों ने लगाया ये आरोप

ग्रामीणों का साफ आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और निष्पक्ष जांच नहीं कर रही. वहीं परिजनों ने चेतावनी दी कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया.

एसपी अरुण कुमार सिंह के अनुसार, 20 अप्रैल 2026 को प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें छत पर पार्टी के दौरान झगड़े में युवक के गिरने की बात सामने आई. बाद में युवक की मौत के बाद धाराओं में बढ़ोत्तरी करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी.

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