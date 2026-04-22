Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3188016
Zee UP-Uttarakhandचित्रकूट

हत्या या हादसा! सवालों में घिरी युवक की रहस्यमयी मौत, चित्रकूट में पार्टी बनी काल

Chitrakoot News: चित्रकूट जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. दोस्तों के साथ चल रही एक सामान्य सी पार्टी अचानक खौफनाक मोड़ ले लेती है और एक युवक की जान चली जाती है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 22, 2026, 12:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chitrakoot News
Chitrakoot News

चित्रकूट/ओंकार सिंह: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में एक युवक की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पार्टी के दौरान हुआ विवाद अब हत्या या हादसा,  इन दो सवालों के बीच उलझ गया है. परिजन जहां बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा रहे हैं, वहीं पुलिस इसे छत से गिरने का मामला बता रही है.

क्या है पूरा मामला?
चित्रकूट के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के रुक्मा बुजुर्ग के मजरा खांच में दोस्तों के साथ चल रही पार्टी उस समय खूनी विवाद में बदल गई, जब आपसी कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई. परिजनों का आरोप है कि युवक को उसके ही दोस्तों ने बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इलाज के दौरान प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया.

एसपी आवास पर जमकर हंगामा
लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की कहानी अलग है. पुलिस के मुताबिक, युवक की मौत छत से गिरने के कारण हुई है और शुरुआती जांच में इसे हादसा बताया जा रहा है. इसी बात को लेकर परिजनों और पुलिस के बीच विवाद गहराता चला गया. आक्रोशित परिजन और ग्रामीण न्याय की मांग को लेकर एसपी आवास पहुंच गए और जमकर हंगामा किया. इस दौरान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों ने लगाया ये आरोप
ग्रामीणों का साफ आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और निष्पक्ष जांच नहीं कर रही. वहीं परिजनों ने चेतावनी दी कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया.

एसपी अरुण कुमार सिंह के अनुसार, 20 अप्रैल 2026 को प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें छत पर पार्टी के दौरान झगड़े में युवक के गिरने की बात सामने आई. बाद में युवक की मौत के बाद धाराओं में बढ़ोत्तरी करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी. 

और पढे़ें: 

'मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, वरना...' प्रेमी की शादी से पहले उसके घर पहुंची प्रेमिका, दिल्ली से अमेठी तक प्यार की दर्दनाक दास्तान 

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chitrakoot news

Trending news

chitrakoot news
हत्या या हादसा! सवालों में घिरी युवक की रहस्यमयी मौत, चित्रकूट में पार्टी बनी काल
Amethi news
अमेठी में दर्दनाक हादसा; स्कूल बस की चपेट में 3 साल के मासूम की मौत
Amethi news
'मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, वरना...' प्रेमी की शादी से पहले उसके घर पहुंची प्रेमिका
Lucknow news
हज के लिए लखनऊ से पहला जत्था रवाना, 427 हाजियों ने भरी उड़ान; हर हाजी की अपनी कहानी
Ayodhya news
नागालैंड के राज्यपाल पहुंचे रामनगरी; बोले-भगवान राम हमारे पाहुन, मैं अपने घर आया हूं
Marriage Program News
दुल्हन करती रही इंतजार, शादी वाले दिन दूल्हे वालों ने कर दिया ये बड़ा कांड
Muzaffarnagar news
मुजफ्फरनगर में ‘तबादला एक्सप्रेस’ दौड़ी, 16 निरीक्षक-उपनिरीक्षकों के तबादले इधर-उधर
kgmu conversion conspiracy
12वीं पास डॉ. का खौफनाक खेल: KGMU की छात्राओं पर डालता था डोरे!आरोपी रमीज से कनेक्शन
Meerut Central Market Demolition
मेरठ सेंट्रल मार्केट मामला, अनियमितता से SC के फैसले तक, अब ध्वस्तीकरण की बाध्यता
Kushinagar madrasa
कुशीनगर का 'वेतन कांड':कागजों में ड्यूटी,हकीकत में विदेश,पिता ने डकारा सरकारी पैसा