BJP नेता कल्याण सिंह के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने किया फोन, बधाई देने सीएम योगी पहुंचे घर

लखनऊ: यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज 88वां जन्मदिन है. मंगलवार को कल्याण सिंह के जन्मदिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनके आवास पर जाकर जन्मदिन की शुभकामना दी. वहीं सुबह से ही बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता उनके घर बधाई देने पहुंच रहे हैं.

कल्याण सिंह के पौत्र भी थे मौजूद

उत्तर प्रदेश प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के जन्मदिवन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजाजीपुरम स्थित उनके घर पर जाकर मुलालाकात किए. जन्मदिन के अवसर पर कल्याण सिंह के पौत्र और योगी मंत्रिमंडल में मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद थे.

क्या बोले CM योगी?

सीएम योगी ने कहा कि प्रखर राष्ट्रवादी, जनप्रिय एवं जुझारू राजनेता, ओजस्वी वक्ता, कुशल प्रशासक, पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं प्रभु श्री राम से आपके स्वस्थ व सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं.

PM मोदी ने फोन कर दी बधाई

पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह को फोन पर उनके 88वें जन्मदिन की बधाई दी. पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि कल्याण सिंह से फोन पर बात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उनका जीवन जन कल्याण और गरीबों को सशक्त करने के लिए समर्पित रहा है. उत्तर प्रदेश के कायाकल्प की दिशा में उनके प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है. मैं उनके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं.

Spoke to Shri Kalyan Singh Ji and conveyed birthday greetings to him. His is a life devoted to public service and empowering the poor. Kalyan Singh Ji is admired for his numerous efforts towards Uttar Pradesh’s transformation. May he be blessed with a long and healthy life.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 5, 2021