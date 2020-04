आइसोलेशन वॉर्ड में नर्सों से जमाती कर रहे 'गंदी बात', CMO की शिकायत पर FIR दर्ज

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराए गए कोरोना संदिग्ध जमातियों पर गंभीर आरोप लगते हुए जिला सीएमओ ने घंटाघटर कोतवाली में तहरीर दी है. तहरीर में कहा गया है कि जमाती मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी कर रहे हैं. सेंटर में जमाती महिला नर्सों के सामने अर्धनग्न हालत में घूमते हैं और गंदे-गंदे इशारे करते हैं. सीएमओ ने बताया कि जमाती यहां मेडिकल स्टाफ से बीड़ी सिगरेट की डिमांड भी कर रहे हैं. बता दें कि इन जमातियों को कोरोना संदिग्ध माना जा रहा है और टेस्ट के लिए यहां रखा गया है. गाजियाबाद सीएमओ ने अपनी तहरीर में बताया कि वॉर्ड के अंदर जमाती अश्लील गाने सुनते हैं. दवा और खाना दिया जाता है तो बदतमीजी करते हैं, किसी भी स्टाफ की सुनने को तैयार नहीं हैं. हाउसकीपिंग कर्मचारियों को परेशान करते हैं. जब दूर रहने को कहा जाता है तो जानबूझकर पास आते हैं.

जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश

गाजियाबाद डीएम ने सीएमओ गाजियाबाद की शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं. MMG अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे गाजियाबाद के एसपी सिटी मनीष कुमार ने बताया कि आइसोलेशन वॉर्ड में 6 लोगों को भर्ती कराया गया था. ये लोग यहां हॉपिस्टल की नर्स और स्टाफ के साथ गलत हरकत कर रहे हैं. सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने व अश्लील हरकतें करने का मुकदमा दर्ज किया गया है.

Ghaziabad DM has ordered an investigation after CMO Ghaziabad writes to police alleging that persons from Tablighi Jamat who are in quarantine at MMG hospital are walking around the ward without their trousers on and making lewd gestures towards the nurses.

