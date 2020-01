UP: जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित जमीन पर कब्जा लेने के दौरान बवाल, किसानों ने किया पथराव

ग्रेटर नोएडा: जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित जमीन पर कब्जा लेने गई प्रशासन की टीम और किसानों के बीच सोमवार को झड़प हो गई. जमीन पर कब्जा लेने गई जिला प्रशासन की टीम पर किसानों ने पथराव किया. जिसमें SDM समेत कई लोग घायल हो गए. साथ ही कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई. हालांकि प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद जमीन पर कब्जा ले लिया.

जानकारी के मुताबिक, SDM के नेतृत्व में प्रशासन की टीम जमीन पर कब्जा के लिए जेवर थाना क्षेत्र स्थित रोही गांव पहुंची थी. लेकिन, किसानों ने कब्जा देने से इंकार कर दिया. इस दौरान आक्रोशित किसानों ने प्रशासन की टीम पर पत्थर भी फेंके. जिससे SDM गुंजा सिंह समेत कई लोग घायल हो गए. उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त बताई जा रही है. वहीं, घायल एसडीएम गुंजा सिंह को इलाज के लिए ग्रेटर नोएडा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनके हाथ में चोट आई है.

Greater Noida: SDM Gunja Singh injured in a clash which broke out between a group of locals and the district administration when the latter had gone to take transfer of the acquisition of land for the proposed Jewar Airport. pic.twitter.com/40pqIgKS8a

— ANI UP (@ANINewsUP) January 27, 2020