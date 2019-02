रुड़की: पुलवामा के शहीदों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने उड़ाए नोट, VIDEO VIRAL

नई दिल्ली/रुड़की: पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों को एक साथ खो देना का दुख देश के हर नागरिक है. देशभर में अलग-अलग तरह से लोग शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. देश में कई जगह शहीदों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में हरिद्वार के रुड़की में कांग्रेसियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि का मखौल बना दिया गया.

दरउसल, उत्तराखंड के रुड़की में शहीदों के लिए एक कार्यक्रम में गाने के दौरान जमकर नोट उड़ाए गए. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत भी शामिल हुए थे. सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में शरीक होने आए वीरेंद्र रावत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नोट उड़ाए. इस बेहद ही शर्मनाक हरकत का एक वीडियो सामने आया है.

#WATCH Congress party workers shower currency notes on Congress leader Virendra Rawat (Former Uttarakhand CM Harish Rawat's son), at tribute ceremony in Roorkee organised by the Party for the CRPF soldiers who lost their life in Pulwama terrorist attack. (22 Feb) pic.twitter.com/3NHn8aTCkB

— ANI (@ANI) February 23, 2019