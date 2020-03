उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में कोरोना ने पसारे पैर, गौतमबुद्ध नगर के बाद मेरठ Covid-19 का केंद्र

लखनऊ: गौतमबुद्ध नगर के बाद मेरठ जिला कोरोना का केंद्र बनता जा रहा है. अब तक कोरोना वायरस का संक्रमण उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में पहुंच चुका है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हब मेरठ में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है. जबकि पूरे प्रदेश में कोविड-19 से पीड़ित 96 केस सामने आ चुके हैं. कोरोना से सबसे प्रभावित दिल्ली से सटा गौतमबुद्ध नगर है, जहां कुल 38 केस हैं.

उत्तर प्रदेश में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है. गौतमबुद्ध नगर और मेरठ के बाद सबसे ज्यादा आगरा में कोरोना के 11 केस हैं. लखनऊ में 9, गाजियाबाद में 7, पीलीभीत और वाराणसी में 2-2, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, बागपत, मुरादाबाद, कानपुर, जौनपुर, शामली और बरेली में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं.

As of 6 pm today, there are 96 confirmed #COVID19 cases in the state, out of which 17 people have been declared recovered/discharged (8 in Agra, 6 in Noida, 2 in Ghaziabad, & 1 in Lucknow). Test results of 89 people are still awaited: Uttar Pradesh Health Department pic.twitter.com/D5CB7axka9

