Mainpur News: 10 रुपये के जूस के लिए दे दनादन! दो पक्षों में जमकर चले लात-घूंसे और डंडे, कई घायल

Mainpur News/अतुल कुमार: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के थाना कुरावली से महज 100 मीटर दूरी पर उस वक्त बवाल मच गया, जब 10 रुपये के जूस के लिए दो पक्षों में विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और हिंसक रूप ले लिया. फिर क्या था दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे और डंडे चलने शुरू हो गए. जिससे कई लोगों के घायल होने की खबर है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मारपीट का वीडियो हुआ वायरल

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. यह घटना थाना कुरावली के सामने की है. बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात बस स्टैंड पर गन्ने की जूस की दुकान पर 10 रुपये के पेमेंट को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, जो हिंसक रूप ले लिया. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

10 रुपये के विवाद में हुई मारपीट

वायरल वीडियो में कुछ लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान कुछ लोग लाठी-डंडे बरसाते भी दिख रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, सोहेल पुत्र इदरीश की गन्ने के जूस की दुकान है. शनिवार रात प्रदीप जूस पीने दुकान पर पहुंचा. जूस के 10 रुपये के भुगतान को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई, क्योंकि दुकानदार ने 20 रुपये मांगे थे. देखते ही देखते यह मामूली कहासुनी बड़े झगड़े में बदल गई और दोनों पक्षों के लोग भिड़ गए.

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मारपीट में कई लोग हुए घायल

बस स्टैंड पर तकरीबन 1 घंटे तक हंगामा होता रहा. इस दौरान लाठी-डंडों और दुकान के सामान का भी इस्तेमाल किया गया. इस मारपीट में सोहेल पक्ष की ओर से बीच-बचाव करने आए खुशनसीब और उनके साथ आए दो अन्य लोग घायल हो गए है. विवाद के चलते लम्बा जाम लग गया. सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.

दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

फिर घायलों को इलाज के लिए कुरावली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भेजा गया. कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर भी घटना की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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