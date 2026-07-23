/42 का प्रेमी और 18 की प्रेमिका, किराए के घर में लिव इन रिलेशनशिप में रहा, फिर बेटे के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट

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Fatehpur Crime News/ अवनीश सिंह: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के थरियांव थाना क्षेत्र से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है. जिले के औरेई गांव से युवती को प्रेम जाल में फंसाकर युवक ने उसे मौत के घाट उतार दिया. उसने अपने बेटे और साथियों के साथ हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक में फेंक दिया. उसके बाद गुमशुदगी दर्ज करवाकर पुलिस को गुमराह करता रहा.
क्या है ये पूरा मामला?
पुलिस ने रेलवे ट्रैक में मिली युवती की एक महीने के बाद शिनाख्त कर हत्यारे पति और उसके बेटे समेत तीन को गिरफ्तार कर लिया. फिर उन्हें सलाखों के पीछे भेजकर फरार एक आरोपी की तलाश में जुट गई. बताया जा रहा है कि 42 वर्षीय गंगासागर की पत्नी की मौत हो गई है. उसका बेटा भी है. उसके बाद गंगासागर ने गांव की एक 18 वर्षीय युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे कोर्ट मैरिज किया. उसके बाद वह पत्नी के साथ नवंबर महीने में किराए के कमरे में राधानगर थाना क्षेत्र में रहने लगा.
मृतका के पिता ने जताई थी हत्या की आशंका
26 जून को उसकी हत्या कर शव को तीन दिन तक घर में छिपाए रखा. फिर 29 जून को रेलवे ट्रैक पर युवती का शव मिला. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर लावारिश अवस्था में उसका अंतिम संस्कार करवा दिया. इसके बाद शिनाख्त के लिए पुलिस कोशिश करने लगी. गांव पहुंचे हत्यारे को इस घटना के बारे में सुना. मृतका युवती पुष्पा देवी के पिता ने थाने में शिकायती पत्र देकर बेटी की हत्या की आशंका जताई.
तीन गिरफ्तार, एक की तलाश में पुलिस
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच की और सख्ती दिखाई तो गंगासागर ने हत्या करने की बात कबूल कर ली. मृतका के पिता की तहरीर पर पति समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. जबकि एक फरार आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.
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