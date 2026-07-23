/42 का प्रेमी और 18 की प्रेमिका, किराए के घर में लिव इन रिलेशनशिप में रहा, फिर बेटे के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट

क्या है ये पूरा मामला?

पुलिस ने रेलवे ट्रैक में मिली युवती की एक महीने के बाद शिनाख्त कर हत्यारे पति और उसके बेटे समेत तीन को गिरफ्तार कर लिया. फिर उन्हें सलाखों के पीछे भेजकर फरार एक आरोपी की तलाश में जुट गई. बताया जा रहा है कि 42 वर्षीय गंगासागर की पत्नी की मौत हो गई है. उसका बेटा भी है. उसके बाद गंगासागर ने गांव की एक 18 वर्षीय युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे कोर्ट मैरिज किया. उसके बाद वह पत्नी के साथ नवंबर महीने में किराए के कमरे में राधानगर थाना क्षेत्र में रहने लगा.