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42 का प्रेमी और 18 की प्रेमिका, किराए के घर में लिव इन रिलेशनशिप में रहा, फिर बेटे के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट

Fatehpur Crime News: फतेहपुर में 42 वर्षीय शख्स ने 18 वर्षीय प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया है. आरोप है कि उसने अपने बेटे और साथियों के साथ हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक में फेंक दिया. उसके बाद गुमशुदगी दर्ज करवाकर पुलिस को गुमराह करता रहा. फिलहाल पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि, एक आरोपी की तलाश कर रही है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 23, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:31 AM IST
42 का प्रेमी और 18 की प्रेमिका, किराए के घर में लिव इन रिलेशनशिप में रहा, फिर बेटे के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
Image Credit: Fatehpur Crime News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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