Amethi News:ATM ने उगले चूरन वाले नकली नोट, यूपी के इस शहर से सामने आया हैरान करने वाला मामला
Amethi News:ATM ने उगले चूरन वाले नकली नोट, यूपी के इस शहर से सामने आया हैरान करने वाला मामला

Amethi News: अमेठी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एटीएम से 500 रुपये का नकली नोट निकला है. एक व्यापारी ने यह आरोप लगाया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 01:07 PM IST
Amethi News
Amethi News

Amethi News: अमेठी में एटीएम से नकली नोट निकलने का मामला सामने आया है. शुक्रवार को पान की दुकान चलाने वाले संतोष चौरसिया ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे आलोक चौरसिया ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम कार्ड से पास ही स्थित आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से 500 रुपये निकाले. 

ATM से निकला नकली नोट
व्यापारी का आरोप है कि उन्होंने एक ग्राहक को 500 रुपये का नोट दिया तो ग्राहक ने नोट नकली होने की बात कही. यह सुनकर वह दंग रह गए. इसके बाद तत्काल उन्होंने मामले की शिकायत आईसीआईसीआई बैंक के शाखा प्रबंधक से की, लेकिन शिकायत सुनने के बजाय मैनेजर ने फटकार लगाकर लौटा दिया.

व्यापारी ने लगाए ये आरोप
यह मामला अमेठी जिले के राजर्षि तिराहे की है. इस घटना से लोगों में नाराजगी है. लोगों का कहना है कि एटीएम से नकली नोट निकलना गंभीर लापरवाही है. अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

;