मुजफ्फरनगर के मदरसे में नाबालिग छात्र संग कुकर्म, पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

Muzaffarnagar Crime News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रतनपुरी थाना क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां चल रहे मदरसे के 13 वर्षीय नाबालिग छात्र से कुकर्म किया गया है. इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वह घटना के बाद से ही फरार था.

पीड़ित के पिता ने दर्ज कराया मुकदमा

पुलिस का कहना है कि पीड़ित के पिता ने थाना रतनपुरी में मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत में बताया गया है कि उनका 13 वर्षीय नाबालिग बेटा मदरसा में रहकर पढ़ाई करता है. आरोप है कि 2 मई की रात मदरसे में मौजूद कारी मो. तालिब पुत्र मुस्तकीम निवासी गांव कल्याणपुर ने छात्र को दूसरे कमरे में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया. इतना ही नहीं घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी.

अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन

रिपोर्ट्स की मानें तो पीड़ित छात्र ने अगले दिन घर पहुंचकर अपने पिता को आपबीती बताई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की थी. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी कारी मो. तालिब के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2), 351(3) और 5 एफ / 6 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया.

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मामले पर पुलिस ने क्या बताया?

शुक्रवार को आरोपी को थाना रतनपुरी पुलिस टीम ने गोयला कट बुढ़ाना-खतौली रोड से गिरफ्तार किया. आरोपी की गिरफ्तारी के मामले में थाना रतनपुरी पुलिस की ओर से अग्रिम विधिक कार्रवाई हो रही है. इस मामले की जानकारी देते हुए सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह का कहना है कि थाना रतनपुरी के एक ग्राम के निवासी ने एक प्रार्थना पत्र दिया. मेरे 13 वर्षीय नाबालिक बेटे के साथ गांव के ही कारी तालिब ने उसके साथ कुकर्म किया है.

सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह का कहना है कि इस मामले में थाना रतनपुरी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया. शुक्रवार को कारी मो. तालिब को गिरफ्तार कर जेल भेजने की विधि कार्रवाई की जा रही है.

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