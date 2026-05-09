Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3210451
Zee UP-UttarakhandUP Crime

मुजफ्फरनगर के मदरसे में नाबालिग छात्र संग कुकर्म, पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

Muzaffarnagar Crime News: मुजफ्फरनगर जिले से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जिले में मदरसे के नाबालिग छात्र के साथ कुकर्म किया गया है. पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने BNS 137(2), 351(3) व पोस्को एक्ट में केस दर्ज किया गया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 09, 2026, 11:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Muzaffarnagar Crime News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रतनपुरी थाना क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां चल रहे मदरसे के 13 वर्षीय नाबालिग छात्र से कुकर्म किया गया है. इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वह घटना के बाद से ही फरार था. 

पीड़ित के पिता ने दर्ज कराया मुकदमा
पुलिस का कहना है कि पीड़ित के पिता ने थाना रतनपुरी में मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत में बताया गया है कि उनका 13 वर्षीय नाबालिग बेटा मदरसा में रहकर पढ़ाई करता है. आरोप है कि 2 मई की रात मदरसे में मौजूद कारी मो. तालिब पुत्र मुस्तकीम निवासी गांव कल्याणपुर ने छात्र को दूसरे कमरे में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया. इतना ही नहीं घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी.

अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन
रिपोर्ट्स की मानें तो पीड़ित छात्र ने अगले दिन घर पहुंचकर अपने पिता को आपबीती बताई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की थी. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी कारी मो. तालिब के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2), 351(3) और 5 एफ / 6 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

मामले पर पुलिस ने क्या बताया?
शुक्रवार को आरोपी को थाना रतनपुरी पुलिस टीम ने गोयला कट बुढ़ाना-खतौली रोड से गिरफ्तार किया. आरोपी की गिरफ्तारी के मामले में थाना रतनपुरी पुलिस की ओर से अग्रिम विधिक कार्रवाई हो रही है. इस मामले की जानकारी देते हुए सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह का कहना है कि थाना रतनपुरी के एक ग्राम के निवासी ने एक प्रार्थना पत्र दिया. मेरे 13 वर्षीय नाबालिक बेटे के साथ गांव के ही कारी तालिब ने उसके साथ कुकर्म किया है. 

सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह का कहना है कि इस मामले में थाना रतनपुरी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया. शुक्रवार को कारी मो. तालिब को गिरफ्तार कर जेल भेजने की विधि कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़िए: Azamgarh News: मंगेतर के खून से रंगे थे हाथ, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा; डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.

TAGS

Muzaffarnagar newsMuzaffarnagar PoliceBrutality in MadrassaRape of Minor in MadrasaMuzaffarnagar crime newsRape Of Minor

Trending news

Muzaffarnagar news
मुजफ्फरनगर के मदरसे में नाबालिग छात्र संग कुकर्म, पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज
Amroha News
बारात देखकर लौटे युवक की गला दबाकर हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोले राज
Agra News
आगरा के मंदिर में लगी भयंकर आग, दो सिलेंडर ब्लास्ट से मची अफरा-तफरी; जानिए वजह
Kushinagar News
ईंट भट्ठे के गड्ढे में डूबने से 3 मासूमों की मौत, खेलते-खेलते काल के गाल में समाए
Azamgarh news
मंगेतर के खून से रंगे थे हाथ,कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा;1.5 लाख का जुर्माना
varanasi bulldozer action
दालमंडी में योगी का 'बुलडोजर' एक्शन आज से: 3 दिनों के भीतर ढहेंगे 43 अवैध निर्माण
aligarh accident
अलीगढ़ सिविल लाइंस के पास दर्दनाक सड़क हादसा: जीजा की मौत, साले की हालत गंभीर
up breaking news
UP Breaking News Live: दालमंडी में फिर बुलडोजर एक्शन, पटना जा रही फ्लाइट की लखनऊ हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग!; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Bahraich road accidents
बहराइच में सड़क हादसों ने छीनीं 8 जिंदगियां,अपनों की मौत से परिवारों में मचा कोहराम
UP Rain Alert
सावधान! पूर्वांचल में दिखेगा कुदरत का रौद्र रूप, 40-50 km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं