स्लीपर बस में यात्रा भगवान भरोसे, युवक को नशीला पदार्थ खिलाकर नकदी ले उड़े बदमाश, जालौन से हैरान करने वाली वारदात

Jalaun News: दिल्ली से जालौन आ रहे यात्री के साथ जहरखुरानी की वारदात हुई है. यहां स्लीपर बस में सवार एक युवक को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट की घटना घटी है. यात्रा के दौरान अज्ञात बदमाश नशीला पदार्थ खिलाकर हजारों रुपये से भरा पर्स लेकर फरार हो गए. इस वारदात में युवक गंभीर रूप से घायल है.

युवक की हालत गंभीर

मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां युवक की नाजुक हालत देखकर डॉक्टर्स ने प्राथमिक इलाज देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है. यह वारदात जिले के कोतवाली क्षेत्र के जालौन कस्बे का है.

क्या है ये पूरा मामला?

जिस युवक से लूटपाट हुई है, उसकी पहचान जालौन के गुरावती गांव निवासी आकाश के रूप में हुई है. आकाश दिल्ली के परी चौक से जालौन के लिए स्लीपर बस में यात्रा कर रहे थे. स्लीपर बस में यात्रा के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने आकाश से बातचीत शुरू कर दी. इसके बाद उस अज्ञात व्यक्ति ने उसे खाने-पीने का सामान दे दिया.

युवक की बिगड़ी तबीयत

आशंका है कि उसी खाने-पीने के सामान में नशीला पदार्थ मिला दिया गया था, जिससे कुछ ही देर में युवक की तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते वह बेहोश हो गया. इसी का फायदा उठाकर आरोपियों ने नकदी से भरा पर्स और महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर फरार हो गए. इसके बाद बदमाशों ने उसे जालौन में बस से उतार दिया और मौके से भाग गए.

मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने देखा

सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक पर निकले स्थानीय लोगों ने जब सड़क किनारे एक युवक को अचेत अवस्था में पड़ा देखा, तो उन्होंने इसकी सूचना एंबुलेंस को दे दी. जिसके बाद आनन-फानन में एंबुलेंस मौके पर पहुंची और युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. डॉक्टर्स ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत इलाज शुरू कर दिया. प्राथमिक इलाज के बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर्स ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया.

इस मामले में जालौन के क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र बाजपेई का कहना है कि अब तक उनके पास इसकी जानकारी नहीं मिली है, फिर भी इस मामले की जांच हो रही है.

