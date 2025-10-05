Hamirpur News: आधी रात वाला इश्क! शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा, आशिक को गांव वालों ने देखा; फिर जो हुआ... किसी ने नहीं सोचा

Hamirpur Crime News: हमीरपुर में देर रात विवाहिता प्रेमिका के घर में युवक घुस गया. गांव वालों ने महिला के कमरे में जाते देख युवक को चोर समझकर पुलिस को सूचना दी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया. पढ़िए पूरी डिटेल...
Hamirpur Crime News: हमीरपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिले में देर रात विवाहित प्रेमिका के घर में प्रेमी घुस गया. जब गांव वालों ने महिला के कमरे में युवक को जाते देखा तो इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दे दी. जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.
पति को खाना नहीं देने का आरोप
महिला पर अपने पति को खाना नहीं देने का आरोप लगा है. परिजनों का कहना है कि गांव का लड़का रात में घर के आस-पास चक्कर लगाता था. बहू ने पीछे का दरवाजा खोलकर अंदर बुलाया. इस मामले में पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर जांच कर रही है. यह मामला जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र का है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
परिजनों का कहना है कि पहले भी कई बार आरोपी उनके घर के आसपास देखा गया था. बहू ने ही पीछे का दरवाजा खोलकर युवक को अंदर बुलाया था. दशहरा के बाद से बहू अपने पति को खाना नहीं दे रही थी और उसे कमरे में भी नहीं आने देती थी. उधर, पुलिस का कहना है कि परिजनों ने अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं की है. तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी.
