Agra Raid: आगरा में ड्रग विभाग का छापा, बेच रहे थे नकली दवाएं,अधिकारियों को कारोबारी ने दिया 1 करोड़ की रिश्वत का ऑफर
Agra Raid: आगरा में ड्रग विभाग का छापा, बेच रहे थे नकली दवाएं,अधिकारियों को कारोबारी ने दिया 1 करोड़ की रिश्वत का ऑफर

Fake medicines in Agra: एसटीएफ और ड्रग विभाग ने उत्तर प्रदेश के आगरा में नकली दवाओं के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. इस दौरान हेमा मेडिको के मालिक हिमांशु अग्रवाल को एक करोड़ रुपये की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. इस कार्रवाई ने पूरे दवा बाजार में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 24, 2025, 11:44 AM IST
Agra news
Agra news

कपिल अग्रवाल/आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा में ड्रग विभाग और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दवा मार्केट छापा मारा. शुक्रवार शाम अचानक हुई इस छापेमारी से दवा कारोबारियों में हड़कंप मच गया. कार्रवाई का कारण नकली दवाओं की शिकायत थी, जिसके आधार पर  छापा मारा गया. विभाग ने दो मेडिकल दुकानों और उनके गोदामों पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में दवाइयां जब्त कीं. इस दौरान हेमा मेडिको के मालिक हिमांशु अग्रवाल को एक करोड़ रुपये की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में, बंसल मेडिकल स्टोर पर भी अभी छापेमारी चल रही है, जिससे इस नेटवर्क के और सदस्यों का खुलासा होने की उम्मीद है.

दवा व्यापारी ने दी 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की
आगरा मे stf और ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई के दौरान हेमा मेडिको के मालिक हिमांशु अग्रवाल ने टीम को 1 करोड़ की रिश्वत  देने की कोशिश की. व्यापारी हिमांशु अग्रवाल रकम सहित STF और ड्रग विभाग की गिरफ्त में हैं. 

2.50 करोड़ की दवाएं सीज
24 घंटे की छापेमारी की कार्रवाई में 2.50 करोड़ की दवाएं सीज की गई. छापेमारी के दौरान  Glenmark, Zydus, Sun Pharma, Sanofi के प्रोडक्ट बरामद किए गए. 14 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं. इनके नकली होने की आशंका है. Allegra 120mg की 2.97 लाख टैबलेट भी सीज की गई. हेमा मेडिको की दुकान व गोदाम से भारी मात्रा में दवाएं बरामद की गई. एक करोड़ की दवाएं शुक्रवार को ही पकड़ी गई थीं. बंसल मेडिकल स्टोर पर अब भी छापेमारी जारी बताई जा रही है. नामी दवा कंपनियों ने शिकायत की थी कि उनके ब्रांड के नाम पर नकली दवाएं बेची जा रही हैं.

11 राज्यों में फैला था नेटवर्क
यह रैकेट केवल आगरा तक सीमित नहीं था. जांच में पता चला है कि नकली दवाओं का ये काला कारोबार 11 राज्यों में फैला हुआ था, जिसका नेटवर्क चेन्नई से लेकर लखनऊ तक फैला हुआ था.

नोट गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन
हिमांशु अग्रवाल से पूछताछ की जा रही है. नकली दवाओं के कारोबार की यह बड़ी मात्रा इतनी थी कि जब्त किए गए नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी. हिमांशु अग्रवाल फिलहाल एसटीएफ और ड्रग विभाग की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है.

