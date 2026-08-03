/पहली बीवी से हुए बच्चों को मारती थी... आगरा में पति बना हैवान, शादी के तीन महीने बाद ही दूसरी पत्नी की हत्या

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कपिल अग्रवाल /आगरा: आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र के नगला पैमा इलाके में नवविवाहिता की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पति फरहान को गिरफ्तार कर लिया है. महिला का शव बंद मकान से मिलने के बाद पुलिस का शक सबसे पहले पति पर गया, क्योंकि घटना के बाद वह घर पर ताला लगाकर फरार हो गया था. मृतका की पहचान झांसी निवासी उजमा के रूप में हुई है, जिनका निकाह इसी साल 20 अप्रैल को फरहान से हुआ था.
पूछताछ में पति ने बताए विवाद के कई कारण
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार करते हुए दावा किया कि शादी के बाद से दोनों के बीच लगातार विवाद होता था. उसका कहना है कि उजमा उसे अपना मोबाइल फोन देखने नहीं देती थीं, जिससे दोनों के बीच अविश्वास बढ़ता गया. आरोपी ने यह भी कहा कि निकाह के समय दोनों ने एक-दूसरे के बच्चों की जिम्मेदारी निभाने का वादा किया था. फरहान की पहली पत्नी से दो बच्चे हैं, जबकि उजमा के भी दो बच्चे थे. आरोपी के मुताबिक, उजमा अपने बच्चों को मायके छोड़ आई थीं और उसके बच्चों की देखभाल नहीं करती थीं, जिससे अक्सर झगड़े होते थे.
घरेलू विवाद के बाद हत्या का आरोप
पुलिस पूछताछ में फरहान ने दावा किया कि घटना वाले दिन भी खाना बनाने और घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर विवाद हुआ. उसके अनुसार, कहासुनी के दौरान गुस्से में उसने पहले पत्नी के सिर पर हमला किया और बाद में धारदार ब्लेड से गला काट दिया. वारदात के बाद उसने मकान पर बाहर से ताला लगाया और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर फरार हो गया. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया ब्लेड भी बरामद किया गया है.
परिजनों का आरोप, पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी
उधर, उजमा के परिजनों ने फरहान पर हत्या का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि वह एक और निकाह की तैयारी कर रहा था. पुलिस का कहना है कि आरोपी के बयान को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता. मामले की जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्यों, मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर की जा रही है.
असली वजह की तलाश जारी
पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हत्या की वजह वास्तव में घरेलू विवाद और बच्चों की जिम्मेदारी थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण छिपा है. अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी. फिलहाल आरोपी न्यायिक प्रक्रिया के तहत पुलिस हिरासत में है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.