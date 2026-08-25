Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /UP Crime
  • /आगरा ट्रेन शवकांड का चेन्नई कनेक्शन: लाल ट्रॉली बैग में मिले 18 टुकड़ों का खुलासा, CCTV ने खोला हत्या का राज

आगरा ट्रेन शवकांड का चेन्नई कनेक्शन: लाल ट्रॉली बैग में मिले 18 टुकड़ों का खुलासा, CCTV ने खोला हत्या का राज

Agra News: आगरा कैंट स्टेशन पर मिले एक लाल ट्रॉली बैग में महिले के शव के टुकड़े मिलने के मामले की जांच अब चेन्नई के एक किराए के मकान तक पहुंच चुकी है. CCTV फुटेज और बैग पर लिखे 'चेन्नई' ने इस सनसनीखेज हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Aug 25, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:24 PM IST
आगरा ट्रेन शवकांड का चेन्नई कनेक्शन: लाल ट्रॉली बैग में मिले 18 टुकड़ों का खुलासा, CCTV ने खोला हत्या का राज

About the Author

Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सरयू का जलस्तर घटने पर नया खतरा... संक्रामक बीमारियों की रोकथाम में जुटा प्रशासन
2
3
4
5