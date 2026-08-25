/आगरा ट्रेन शवकांड का चेन्नई कनेक्शन: लाल ट्रॉली बैग में मिले 18 टुकड़ों का खुलासा, CCTV ने खोला हत्या का राज

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आगरा/कपिल अग्रवाल: आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर तमिलनाडु एक्सप्रेस की जनरल बोगी से मिले लाल ट्रॉली बैग में शव के टुकड़े मिलने के मामले में 19 दिन बाद बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया है कि बैग में मिले शव के 18 टुकड़े ओडिशा की 38 वर्षीय हयातुन निशा के थे. हत्या के बाद शव को कई हिस्सों में काटकर पॉलिथीन में पैक किया गया और ट्रॉली बैग के जरिए चेन्नई से आगरा पहुंचाया गया.
चेन्नई से आगरा तक जुड़ीं हत्या की कड़ियां
5 अगस्त को आगरा कैंट स्टेशन पर तमिलनाडु एक्सप्रेस की जनरल बोगी में लावारिस लाल ट्रॉली बैग मिला था. बैग खोलने पर उसमें शव के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया था. शुरुआती जांच में शव की पहचान करना भी चुनौती बना हुआ था.
बैग में मिली पॉलिथीन पर 'चेन्नई' लिखा होने के बाद जांच टीम का शक दक्षिण भारत की ओर गया. इसके बाद आगरा जीआरपी और आरपीएफ की क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच (सीआईबी) ने चेन्नई में जांच शुरू की.
CCTV में कैद हुए युवक-युवती
जांच में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज अहम सुराग बनी. 3 अगस्त की रात करीब 10 बजे प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर एक युवक और युवती लाल रंग का ट्रॉली बैग लेकर जाते दिखाई दिए. इसके कुछ समय बाद तमिलनाडु एक्सप्रेस दिल्ली के लिए रवाना हुई और इसी ट्रेन में बाद में वह बैग बरामद हुआ.
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच टीम चेन्नई के गुदुवांचेरी स्थित मसूथी स्ट्रीट पहुंची. पुलिस को पता चला कि फुटेज में दिखाई दे रहे युवक-युवती इसी इलाके में किराए के मकान में रहते थे.
अनिल कुमार झा (एसपी रेलवे) ने बताया
ट्रॉलीबैग में मिले महिला के शव के टुकड़े के मामले में जांच जारी है. हमने सभी मौजूदा साक्ष्य और जानकारी चेन्नई पुलिस केसाथ साझा कर दी है. साथ ही वो सीसीटीवी फुटेज भी मिला है. जिसमें एक महिला और पुरुष लाल रंग का ट्राली बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं.
किराए के मकान में मिला महिला का सिर
पुलिस टीम जब संदिग्धों के मकान पर पहुंची तो वहां तलाशी के दौरान एक बड़े बर्तन में महिला का कटा हुआ सिर और शरीर के कुछ अन्य हिस्से मिले. पुलिस के अनुसार, शव के ये हिस्से काफी पुराने होने के कारण गल चुके थे.
जांच में आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या इसी मकान में की गई थी. इसके बाद शव को काटकर उसके कुछ हिस्सों को ट्रॉली बैग में भरकर ट्रेन से भेजा गया.
मृतका एक निजी कंपनी में करती थी काम
पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान ओडिशा के जगतसिंहपुर की रहने वाली हयातुन निशा के रूप में हुई है. वह गुदुवांचेरी में एक निजी कंपनी में काम करती थी और उसका एक बेटा भी है. बताया गया है कि उसकी गुमशुदगी भी दर्ज थी.
जांच में यह भी सामने आया है कि असम का माणिकउद्दीन लश्कर और ओडिशा की भगवती माझी उसके साथ रहते थे. दोनों फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं.
शव के टुकड़े पकाने की भी सामने आई बात
पुलिस पूछताछ और जांच में यह भी जानकारी सामने आई है कि शव के कुछ हिस्सों को कथित तौर पर कुकर में मैदा के साथ पकाने की कोशिश की गई थी. हालांकि हत्या की असली वजह और वारदात का पूरा तरीका आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
अब चेन्नई GRP करेगी आगे की जांच
आगरा में दर्ज अज्ञात के खिलाफ FIR की जांच अब चेन्नई जीआरपी को स्थानांतरित कर दी गई है. पुलिस फरार युवक और युवती की तलाश में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि दोनों की गिरफ्तारी के बाद हत्या के पीछे की वजह और वारदात की पूरी कहानी सामने आने की उम्मीद है.