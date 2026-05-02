अंबेडकरनगर में चार भाई बहनों की ईंट से कूचकर हत्या, खून से लथपथ मिले शव

Ambedkarnagar Murder: यूपी के अंबेडकरनगर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां चार भाई—बहनों की निर्मम हत्या कर दी गई. चारों की हत्या ईंट से कूचकर की गई है. हत्याकांड के बाद पूरे शहर में हड़ंकप मच गया. घटनास्थल पर एसपी सहित भारी पुलिस फोर्स मौजूद है. मौके पर पहुंची फॉरेसिक टीम भी साक्ष्य जुटा रही है.

घर के अंदर मिला चारों बच्चों का शव

यह घटना अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मीरानपुर मोहल्ले की है. बताया गया कि मीरानपुर मोहल्ले के पुरानी दीवानी के पीछे मैदान के बगल में चार मंजिला मकान बना हुआ है. पड़ोसियों ने पुलिस को हत्याकांड की सूचना दी है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो देखा कि बेड पर चार शव खून से लथपथ पड़े हैं. घर में चारों बच्चों की मां फरार थी. ऐसे में शक मां पर जा रहा है.

मां पर गहराया शक

एसपी प्राची सिंह ने बताया कि दरवाजा अंदर से बंद था. दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुसी है. बेड पर चारों शव पड़े थे. घटना के बाद से मां फरार है. इससे घटना को लेकर उसी पर शक गहराता जा रहा है. पड़ोसियों ने पूछताछ में बताया है कि मृतक बच्चों का पिता नियाज सऊदी अरब में नौकरी करता है. चार साल से घर नहीं आया है. बताया यह भी जा रहा है कि नियाज तीन साल पहले किसी पाकिस्तानी महिला से वहीं पर शादी कर लिया है. एक साल पहले नियाज की पत्नी गाजिया खातून सऊदी गई थी. इसके बाद से दोनों में विवाद चला आ रहा था.

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डीएम और डीआईजी भी घटनास्थल पर पहुंचे

डीआईजी सोमेन वर्मा और डीएम ईशा प्रिया ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है. घटना के बाद से मां गाजिया खातून फरार है. इससे मां पर ही हत्या का शक गहरा रहा है. मृतकों की पहचान शफीक (14), सउद (10), उमर (8) और बेटी सादिया (7) के रूप में हुई है. नियाज के चचेरे भाई सलीम के अनुसार नियाज 4 साल से घर नही आया है. पति-पत्नी में विवाद चला आ रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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