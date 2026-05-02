Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3201976
Zee UP-UttarakhandUP Crime

अंबेडकरनगर में चार भाई बहनों की ईंट से कूचकर हत्या, खून से लथपथ मिले शव

Ambedkarnagar Murder:  अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मीरानपुर मोहल्ले में दो मंजिला मकान में चारों बच्चों का शव बेड पर खून से लथपथ मिला है. घटना के बाद मां घर से फरार है. ऐसे में मां पर ही शक गहरा रहा है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 02, 2026, 08:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ambedkarnagar Murder
Ambedkarnagar Murder

Ambedkarnagar Murder: यूपी के अंबेडकरनगर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां चार भाई—बहनों की निर्मम हत्या कर दी गई. चारों की हत्या ईंट से कूचकर की गई है. हत्याकांड के बाद पूरे शहर में हड़ंकप मच गया. घटनास्थल पर एसपी सहित भारी पुलिस फोर्स मौजूद है. मौके पर पहुंची फॉरेसिक टीम भी साक्ष्य जुटा रही है. 

घर के अंदर मिला चारों बच्चों का शव 
यह घटना अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मीरानपुर मोहल्ले की है. बताया गया कि मीरानपुर मोहल्ले के पुरानी दीवानी के पीछे मैदान के बगल में चार मंजिला मकान बना हुआ है. पड़ोसियों ने पुलिस को हत्याकांड की सूचना दी है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो देखा कि बेड पर चार शव खून से लथपथ पड़े हैं. घर में चारों बच्चों की मां फरार थी. ऐसे में शक मां पर जा रहा है. 

मां पर गहराया शक 
एसपी प्राची सिंह ने बताया कि दरवाजा अंदर से बंद था. दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुसी है. बेड पर चारों शव पड़े थे. घटना के बाद से मां फरार है. इससे घटना को लेकर उसी पर शक गहराता जा रहा है. पड़ोसियों ने पूछताछ में बताया है कि मृतक बच्चों का पिता नियाज सऊदी अरब में नौकरी करता है. चार साल से घर नहीं आया है. बताया यह भी जा रहा है कि नियाज तीन साल पहले किसी पाकिस्तानी महिला से वहीं पर शादी कर लिया है. एक साल पहले नियाज की पत्नी गाजिया खातून सऊदी गई थी. इसके बाद से दोनों में विवाद चला आ रहा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

डीएम और डीआईजी भी घटनास्थल पर पहुंचे 
डीआईजी सोमेन वर्मा और डीएम ईशा प्रिया ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है. घटना के बाद से मां गाजिया खातून फरार है. इससे मां पर ही हत्या का शक गहरा रहा है. मृतकों की पहचान शफीक (14), सउद (10), उमर (8) और बेटी सादिया (7) के रूप में हुई है. नियाज के चचेरे भाई सलीम के अनुसार नियाज 4 साल से घर नही आया है. पति-पत्नी में विवाद चला आ रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. 

यह भी पढ़ें : बर्थडे पार्टी में 'केक' पर कत्लेआम का इंसाफ! पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए ट्रिपल मर्डर के दो आरोपी, इलाके में भारी तनाव"

यह भी पढ़ें : मेरे पति दो दिन से कमरे में बंद हैं... दरवाजे तोड़ते ही पुलिस रह गई हैरान- शव पर एक भी कपड़ा नहीं, गंभीर चोटों के निशान

TAGS

ambedkarnagar murder case

Trending news

Azamgarh latest News
लात-घूंसों से पीटा, फिर चाकू से बहाया खून... दहेज की मांग लेकर पति बना 'दानव'
ambedkarnagar murder case
अंबेडकरनगर में चार भाई बहनों की ईंट से कूचकर हत्या, खून से लथपथ मिले शव
prayagraj news
राजनाथ सिंह का कल प्रयागराज दौरा, संगम नगरी में गूंजेगा सेना का शौर्य
SP MP Afzal Ansari
सपा सांसद अफजाल अंसारी को लगा तगड़ा झटका, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
Ajay Rai
भाई की हत्या के बाद राजनीति में रखा कदम, 3 बार BJP से विधायक रहे, कौन हैं अजय राय?
Pilibhit news
चपरासी ने पत्नी और प्रेमिकाओं को बांटे करोड़ों! दो साल में 5 करोड़ से ज्यादा साफ
bijnor news
'बेटी पर गलत नजर थी...' लिव-इन पार्टनर ने प्रेमी को मारी गोली
Hapur News
बहन के प्रेम विवाह से बौखलाया भाई, पुलिस चौकी में ही जीजा पर टूट पड़ा… मचा हंगामा!
Gorakhpur News
DIOS डॉ. अमरकांत सिंह का निधन, लीवर कैंसर का चल रहा था इलाज
DA Hike in up
यूपी के कर्मचारियों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, योगी सरकार देने जा रही बड़ा तोहफा