Amroha Accident: रक्षाबंधन त्‍यौहार से पहले अमरोहा में बड़ा हादसा हो गया. राखी खरीद कर घर लौट रहे बाइक सवार दंपति को एक कार ने तेज टक्‍कर मार दी. हादसे में बाइक सवार पति-पत्‍नी और बेटे की मौत हो गई. वहीं, कार चालक को भीड़ ने दौड़ाकर पकड़ लिया. पुलिस ने तीनों शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

राखी खरीदकर घर लौट रहा था बाइक सवार

आदमपुर थाना क्षेत्र के ढेकला गांव निवासी पूरन सिंह अपनी पत्‍नी और बेटे रवि के साथ बाइक से राखी खरीदने गए थे. बताया गया कि राखी खरीदकर तीनों बाइक से हसनपुर घर लौट रहे थे. तभी अलीगढ़ लिंक मार्ग पर रहरा पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्‍कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार तीनों लोग उछलकर दूर जा गिरे. वहीं, कार एक ढाबे में जा घुसी, जहां खाना खा रहे चकफेरी गांव के सोनू और ढाबे के कर्मचारी प्रदीप भी घायल हो गए.

कार चालक को पकड़ा

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. राहगीरों ने तुरंत घायलों को रहरा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. रास्ते में 50 वर्षीय पूरन सिंह, उनकी 45 वर्षीय पत्नी और 18 वर्षीय बेटे रवि ने दम तोड़ दिया. मौके पर मौजूद भीड़ ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. दंपत्ति की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया.

तीनों शवों को पोस्‍टमार्टम के लिए भेजा

थाना इंचार्ज कुमरेश त्यागी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कार चालक पुलिस की हिरासत में है. आरोपी कार चालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

