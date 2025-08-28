Amroha News:फिर सुर्खियों में अमरोहा हत्याकांड वाला घर, अब कब्रों वाली जमीन पर कब्जे की कोशिश, बुलडोजर पहुंचा तो हुआ...
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2899554
Zee UP-UttarakhandUP Crime

Amroha News:फिर सुर्खियों में अमरोहा हत्याकांड वाला घर, अब कब्रों वाली जमीन पर कब्जे की कोशिश, बुलडोजर पहुंचा तो हुआ...

Shabnam Saleem Amroha Case: अमरोहा में अपने ही परिवार के सात लोगों का खून करने वाली शबनम एक बार फिर सुर्खियों में है. जिस घर में परिवार रहता था, उसी घर और उससे जुड़ी करीब दो बीघा जमीन को लेकर खूब हंगामा हुआ. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amroha News
Amroha News

Amroha News/विनीत अग्रवाल: अमरोहा में एक बार फिर हंगामा मच गया है. यहां 16 साल पहले शबनम ने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी थी. अब उस घर और उससे जुड़ी करीब दो बीघा जमीन को लेकर जबरदस्त विवाद शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि शबनम के दिवंगत पिता शौकत अली की जमीन का हिस्सा उसके तहेरे भाई वजीर अली ने हसनपुर की रूबी कौसर को बेच दिया.

बुलडोजर एक्शन के बीच हंगामा
सोमवार रात खरीदार जेसीबी लेकर कब्जा करने पहुंची, तो शौकत अली के छोटे भाई सत्तार अली और गांव वालों ने विरोध कर दिया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और बुलडोजर की गड़गड़ाहट के बीच हंगामा शुरू हो गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे हालात को काबू में किया. यह घटना जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र के बावनखेड़ी गांव की है.

क्या है जमीन खरीदने वाली का दावा?
जानकारी के मुताबिक, 2008 में इसी घर में शबनम और सलीम ने एक साथ मिलकर पिता, मां, भाई, भाभी, भतीजे, बहन समेत 7 परिजनों की हत्या कर दी थी. सातों शवों को घर के आंगन में ही दफना दिया गया था. उस घटना के बाद से यह घर वीरान था, लेकिन अब जमीन के मालिकाना हक को लेकर रिश्तेदारों के बीच टकराव हुआ. जमीन खरीदने वाली रूबी कौसर का दावा है कि उसने यह जमीन वैध रूप से खरीदी है और दाखिल खारिज हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

खौफनाक हत्याकांड की याद
शौकत अली के छोटे भाई सत्तार अली का कहना है कि यह जमीन उनके भाई की थी और इसी पर परिजनों की कब्रें हैं. इसलिए किसी भी कीमत पर इसे कब्जे में नहीं दिया जाएगा. इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन दोबारा बावनखेड़ी गांव में उस खौफनाक हत्याकांड की याद ताजा हो गई है. 

यह भी पढ़ें: Basti News: 16 की दुल्हन, 21 का दूल्हा.. शादी होते ही परिवार और फेरे दिलाने वाले पंडित जी भी चढ़े कानून के हत्थे

TAGS

bulldozer actionshabnam caseAmroha Newsbulldozer action in amroha

Trending news

Consolidation of holdings in up
UP Chakbandi: यूपी में बदले चकबंदी के नियम, अब 75 फीसदी किसानों की सहमति जरूरी, जानि
Varanasi Rain Alert
काशी में फिर चलने लगे AC-कूलर! लोगों को बारिश का इंतजार,जानें 3 दिन कैसा रहेगा मौसम?
Gorakhpur Weather today
पूर्वी यूपी में मॉनसून बेदम! गोरखपुर समेत इन दिनों में बादल-धूप की आंख मिचौली
Vaishno Devi
वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में मरने वाले लोगों में यूपी के 11 लोग, देखें मृतकों की लिस्ट
Nainital News
नैनीताल में धू-धूकर जली अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग, जलकर बुजुर्ग महिला की मौत
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में त्राहिमाम!आज भी पिंड नहीं छोड़ेगी बारिश, चमोली समेत इन जिलों में अलर्ट
UP Rain Alert
जून जैसी गर्मी से बेहाल यूपी, पारा 35℃ के पार,मऊ समेत इन जिलों में गर्मी का पारा हाई
Noida Weather update
नोएडा में रिमझिम फुहारों से मौसम खुशनुमा, दो दिन बाद गदर मचाएगा मौसम
prayagraj news
प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत सदस्‍य लापता, चित्रकूट से कार बरामद, अखिलेश हमलावर
Rinku Singh
यूपी प्रीमियर लीग में रिंकू सिंह का राउडी अवतार, मेरठ के कप्‍तान का फ‍िर गरजा बल्‍ला
;