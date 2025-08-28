Amroha News:फिर सुर्खियों में अमरोहा हत्याकांड वाला घर, अब कब्रों वाली जमीन पर कब्जे की कोशिश, बुलडोजर पहुंचा तो हुआ...

Amroha News/विनीत अग्रवाल: अमरोहा में एक बार फिर हंगामा मच गया है. यहां 16 साल पहले शबनम ने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी थी. अब उस घर और उससे जुड़ी करीब दो बीघा जमीन को लेकर जबरदस्त विवाद शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि शबनम के दिवंगत पिता शौकत अली की जमीन का हिस्सा उसके तहेरे भाई वजीर अली ने हसनपुर की रूबी कौसर को बेच दिया.

बुलडोजर एक्शन के बीच हंगामा

सोमवार रात खरीदार जेसीबी लेकर कब्जा करने पहुंची, तो शौकत अली के छोटे भाई सत्तार अली और गांव वालों ने विरोध कर दिया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और बुलडोजर की गड़गड़ाहट के बीच हंगामा शुरू हो गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे हालात को काबू में किया. यह घटना जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र के बावनखेड़ी गांव की है.

क्या है जमीन खरीदने वाली का दावा?

जानकारी के मुताबिक, 2008 में इसी घर में शबनम और सलीम ने एक साथ मिलकर पिता, मां, भाई, भाभी, भतीजे, बहन समेत 7 परिजनों की हत्या कर दी थी. सातों शवों को घर के आंगन में ही दफना दिया गया था. उस घटना के बाद से यह घर वीरान था, लेकिन अब जमीन के मालिकाना हक को लेकर रिश्तेदारों के बीच टकराव हुआ. जमीन खरीदने वाली रूबी कौसर का दावा है कि उसने यह जमीन वैध रूप से खरीदी है और दाखिल खारिज हो गई है.

खौफनाक हत्याकांड की याद

शौकत अली के छोटे भाई सत्तार अली का कहना है कि यह जमीन उनके भाई की थी और इसी पर परिजनों की कब्रें हैं. इसलिए किसी भी कीमत पर इसे कब्जे में नहीं दिया जाएगा. इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन दोबारा बावनखेड़ी गांव में उस खौफनाक हत्याकांड की याद ताजा हो गई है.

