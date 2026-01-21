अमरोहा में सड़क हादसे बने काल, कहीं ट्रक और बाइक की भिड़त तो कहीं तेज रफ्तार बस ने छीन ली युवक की जिंदगी

Amroha Road Accident/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में पिछले 24 घंटे में कई सड़क हादसे हुए. जिसमें चार लोगों की मौत हो गई. जबकि, कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि देर रात जनपद नौगांव सादात थाना क्षेत्र में हुए दो भीषण सड़क हादसों ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया.

ट्रक और मोटरसाइकिल की भिड़ंत

पहली घटना कुमखिया चौकी क्षेत्र की है, जहां ट्रक और मोटरसाइकिल की आमने-सामने से हुई जोरदार भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार हैदर अली गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पीछे बैठी उसकी पत्नी गुलिस्तां और साली गुलफिशां की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया.

पेड़ से टकराई बेकाबू स्कूटी

जबकि, दूसरी घटना देर रात कताई मिल के पास की है, जहां नौगांवा सादात से अमरोहा लौट रहे अमरोहा निवासी फ़ैज़ और अरशद की स्कूटी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में बी.फार्मा के छात्र फ़ैज़ की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि अरशद की हालत गंभीर बनी हुई है. लगातार हुई इन दो घटनाओं से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अमरोहा जिला अस्पताल भेज दिया. साथ ही पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है और दोनों हादसों की जांच की जा रही है.

नेशनल हाईवे-9 पर भी भीषण हादसा

उधर, अमरोहा जनपद के कोतवाली डिडौली क्षेत्र के नेशनल हाईवे-9 पर भी एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. यहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सड़क किनारे खड़ी डीसीएम में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के वक्त बस सवारियों से भरी हुई थी और दिल्ली से मुरादाबाद की ओर जा रही थी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस

हादसे के बाद बस चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए मृत युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार बस चालक व परिचालक की तलाश की जा रही है.

