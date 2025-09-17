प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू कार ने दुकान के सामने खड़े कई लोगों को रौंदा, 3 लोगों की मौत
प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू कार ने दुकान के सामने खड़े कई लोगों को रौंदा, 3 लोगों की मौत

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में भीषण हादसा हो गया है. जिले में तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर दुकान के सामने खड़े कई लोगों को रौंद दिया. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि, एक की हालत गंभीर बनी हुई है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 08:38 AM IST
Pratapgarh Accident News: प्रतापगढ़ जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है. जिले में तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई और दुकान के सामने खड़े कई लोगों को एक साथ रौंदते चली गई. इस सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है. जबकि, एक की हालत नाजुक बनी हुई है. इस हादसे का दर्दनाक मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. हादसे के बाद कार चालक फरार है.

सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत
यह हादसा मानिकपुर थाना क्षेत्र के प्रयागराज-लखनऊ मार्ग की है. बताया जा रहा है कि कई लोग दुकान के सामने खड़े थे, तभी एक तेज रफ्तार कार आ गई और बेकाबू कार कई लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गई. इस हादसे में मधु प्रकाश सोनकर की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, अरविंद, शिल्पा समेत तीन को एम्स रायबरेली रेफर किया गया था. जहां इलाज के दौरान दो अन्य लोगों की मौत हो गई.

घटना की जांच में जुटी पुलिस
फिलहाल, एक की हालत नाजुक बताई जा रही है. इस हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखकर लोग दहल उठे. घायलों को पहले सीएचसी कालाकांकर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रायबरेली रेफर कर दिया गया. अचानक हुए इस हादसे के बाद इलाके में अफरातफरी और आक्रोश फैल गया. 

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार गाड़ी लगातार हादसों का कारण बनते हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. 

road accident in PratapgarhPratapgarh Newspratapgarh police

