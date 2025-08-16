Lucknow News: लौंग में नशीला पदार्थ मिलाकर शारीरिक शोषण, पति से कराया तलाक, एक झूठी भविष्यवाणी ने महिला को किया बर्बाद

Lucknow News: लखनऊ में एक महिला ने स्थानीय ज्योतिषी पर धोखाधड़ी, ब्लैकमेल और शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया है. चिनहट निवासी पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने भविष्यवाणी का झांसा देकर न केवल उसके पति से तलाक करवा दिया, बल्कि बाद में शादी का नाटक रचाकर उसका जीवन बर्बाद कर दिया. पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

तलाक से शादी तक का षड्यंत्र

पीड़िता का आरोप है कि नवंबर 2022 में उसकी पहचान मानस विहार, घोड़े वाले मंदिर के पास रहने वाले सुभाशीष मुखर्जी उर्फ दादा एस्ट्रोलॉजर से हुई. सुभाशीष ने भविष्यवाणी में फंसाकर कहा कि उसका विवाह 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति से तय है. इस बहाने उसने महिला के रिश्ते तुड़वाए और आखिरकार उसके पति से तलाक तक करा दिया.

इसके बाद आरोपी ने प्रसाद और लौंग में नशीला पदार्थ खिलाकर महिला का शारीरिक शोषण शुरू कर दिया. 28 नवंबर 2022 को उसने अलीगंज स्थित आर्य समाज मंदिर में उससे शादी कर ली, हालांकि इसमें महिला का कोई परिजन मौजूद नहीं था.

ब्लैकमेल और प्रताड़ना का सिलसिला

महिला का कहना है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद सुभाशीष की असलियत सामने आ गई. वह लगातार पैसों और आभूषणों की मांग करने लगा, विरोध करने पर मारपीट और गाली-गलौज करता था. अश्लील तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी करता रहा. बाद में पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा था और उसकी एक बेटी बेंगलुरु में रहती है.

नौकरानियों पर भी गलत नजर

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी नौकरानियों से भी अनुचित संबंध बनाने की कोशिश करता था. विरोध करने वाली नौकरानियों को चोरी या झूठे आरोप लगाकर नौकरी से निकाल देता था.

गहने और नकदी लेकर फरार

शिकायत के अनुसार, 16 जनवरी 2025 की रात आरोपी ने झगड़ा किया और अगले दिन घर छोड़कर फरार हो गया. जाते समय वह कपड़े, गहने और नकदी भी साथ ले गया. बाद में पता चला कि वह बरेली से भागकर लखनऊ आ गया है.

फिलहाल चिनहट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है.

