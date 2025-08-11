Farrukhabad News: ताश का खेल बना खूनी संघर्ष! सिर्फ 20 रुपये के लिए युवक का रेत डाला गर्दन, वजह ने सबको चौंकाया
Farrukhabad News: ताश का खेल बना खूनी संघर्ष! सिर्फ 20 रुपये के लिए युवक का रेत डाला गर्दन, वजह ने सबको चौंकाया

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद में दर्दनाक हादसा हो गया है. यहां 20 रुपये के लिए विवाद हो गया. यह विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ युवकों ने एक युवक पर हमला कर दिया. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:02 AM IST
Farrukhabad News, अरुण सिंह: फर्रुखाबाद में युवक पर जानलेवा हमला हुआ है. यहां युवक की गर्दन पर कुछ युवकों ने ब्लेड से हमला कर दिया. घायल के भाई ने संगीन आरोप लगाए हैं. बताया जा रहा है कि ऑटो में कुछ युवक जुआ खेल रहे थे. तभी 20 रुपये के लिए उनमें विवाद शुरू हो गया.

देखते ही देखते युवकों के बीच विवाद बढ़ गया. फिर युवकों ने एक शख्स पर ब्लेड से हमला कर दिया. जिसके बाद युवकों ने युवक की गर्दन पर ब्लेड से हमला कर दिया. हमले में युवक बुरी तरह घायल हो गया. युवक की पहचान मोहित राजपूत के रूप में हुई है. वह भूसा मंडी फतेहगढ़ का रहने वाला है. 

जब इस घटना की सूचना घायल युवक के भाई सुमित को दी गई. तो उसने आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया. ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अमन कुमार ने बताया कि घायल युवक की हालत गंभीर है. उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है. यह घटना फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में छोटी जेल चौराहा के पास की है.

