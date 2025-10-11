Baghpat News: बियर पर बवाल! 10 रूपये की ओवररेटिंग का विरोध किया तो दबंगों ने युवक पर लाठी-डंडों की कर दी बरसात

Baghpat News/कुलदीप चौहान: बागपत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां महज 10 रुपये की ओवररेटिंग का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया. युवक को ठेके पर मौजूद दबंगों ने बेरहमी से पीट दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है. यह पूरा मामला छपरौली थाना क्षेत्र के सिनोली गांव की एक बियर शॉप का है.

युवक की बेरहमी से पिटाई

जानकारी के मुताबिक, गांव सिनोली निवासी प्रवीण कुमार अपने ही गांव के बियर ठेके से बियर खरीदने गया था. ठेकेदार ने बियर की केन पर प्रिंट रेट से 10 रुपये ज्यादा मांग लिए. फिर क्या था प्रवीण ने इसका विरोध किया तो यह ठेकेदार और सेल्समैन को रास नहीं आया. वे आगबबूला हो गए. फिर कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में तब्दील हो गई.

पिटाई से युवक की हालत गंभीर

थोड़ी ही देर में ठेकेदार और सेल्समैन ने ठेके पर मौजूद अन्य 6 से ज्यादा लोगों को बुलाया लिया. इसके बाद सभी ने मिलकर प्रवीण की लाठी-डंडों से जमकर पिटाई कर दी. जैसे-तैसे उसकी जान बच गई. इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है. जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. जहां से डॉक्टर्स ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

