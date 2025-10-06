पत्नी और पिता के बीच अवैध संबंध के शक में पति ने खेला खूनी खेल, मची चीख पुकार

बलिया/मनोज चतुर्वेदी: यूपी के बलिया जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक पति ने अपनी पत्नी और पिता के बीच अवैध संबंध के शक में बेटे को मार डाला. बैरिया थाना अंतर्गत सुरेमनपुर गांव में रविवार को रुपेश तिवारी नाम के एक शख्स ने अपने 1 साल के बेटे पर जानलेवा हमला करके मौत की नींद सुना दी.

पत्नी के ससुर से अवैध संबंध का शक

इस घटना की सूचना पत्नी रीना तिवारी ने जब पुलिस को दी तो पुलिस के भी होश उड़ गए. पत्नी रीना तिवारी का आरोप है कि शादी के 4 साल हो गए हैं. इन चार सालों में लगातार उसका पति उस पर शक करता है कि उसका संबंध उसके ससुर के साथ है. इस बात को लेकर आए दिन पति द्वारा मारपीट की जाती थी. शनिवार को भी उसके पति द्वारा मारपीट की गई लिहाजा पत्नी और ससुर घर छोड़कर दूसरे के घर चले गए.

बेटे पर किया धारदार हथियार से हमला

घर में 1 साल का बेटा और 3 साल की बेटी अनन्या थे. तभी पति रुपेश तिवारी ने बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. बेटी अनन्या अपने भाई की मौत को देखती रह गई. जैसे ही इसकी सूचना पत्नी रीना को मिली घर पहुंच कर देखा की बेटा खून से लथपथ पड़ा हुआ है घायल बच्चे को अस्पताल लेकर गए लेकिन बच्चे की मौत हो चुकी थी .

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

महिला का कहना है कि पति द्वारा लगाए जाने वाले घिनौने आरोपों की उसने दो बार पुलिस से भी शिकायत की लेकिन आरोप है कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया. पत्नी रीना ने थाने जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पति रुपेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पूरे मामले की जांच भी कर रही है.

