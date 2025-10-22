बलिया में शिक्षक हत्याकांड के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, बदमाश के दोनों पैरों में लगी गोली, साथी फरार

UP Encounter News: बलिया में पुलिस की बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी है. बलिया पुलिस और एसओजी टीम की शिक्षक हत्याकांड के आरोपी के साथ मुठभेड़ हो गई. दरअसल उभावं थाना क्षेत्र के मलेरा के पास चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवारों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया. पुलिस की जवाबी कार्रवाही में एक बदमाश विकास सोनकर के दोनों पैरों में गोली लग गई.

क्या है आरोप?

वहीं उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा. घायल विकास सोनकर पर आरोप है कि 16 सितम्बर को अपने साथियों के साथ एक महिला अध्यापिका राधिका वर्मा के गले से सोने की चेन छीनी और उसी दिन दूसरी घटना में अध्यापक देवेंद्र प्रताप यादव और महिला अध्यापिका कंचन सिंह से सोने की चेन और अंगूठी लूटने के बाद अध्यापक देवेंद्र प्रताप यादव की गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने घायल बदमाश के पास से एक तमंचा जिंदा कारतूस एक मोटरसाइकिल और नगद बरामद किया है.

सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़

वहीं, सुल्तानपुर जिले की अखंडनगर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में हत्या के आरोपी बदमाश विवेक उर्फ पिल्लू पुलिस की गोली से घायल हो गया उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अखंडनगर में भर्ती कराया गया. क्षेत्राधिकारी कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि 21 अक्टूबर को अखंडनगर थाना क्षेत्र में उमाशंकर दुबे की हत्या हुई थी. जिसके संबंध में थाने पर मामला पंजीकृत किया गया था. आरोपियों की तलाश की जा रही थी.

सुबह लगभग 4 बजे मुखबिर से जानकारी मिली कि हत्यारोपी विवेक व आशीष जो खुदामपुर गांव के रहने वाले हैं, कहीं भागने की फिराक में हैं. तभी स्थानीय पुलिस ने उन्हें नगरी अंडरपास से कल्याणपुर अंडरपास को जाने वाली एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन के पास रोकने की कोशिश की. आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की. पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो विवेक उर्फ पिल्लू के बाएं पैर में पुलिस की गोली लग गई जिससे वह नीचे गिर गया.

उसके पास से एक 315 बर का असलहा व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है. घायल अवस्था में विवेक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अखंड नगर भेज कर उपचार कराया जा रहा है पुलिस की इस कार्रवाई में विवेक के साथ आरोपी आशीष भी गिरफ्तार किया गया है.