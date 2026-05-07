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शालीमार पैराडाइज में करोड़ों की चोरी का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड निकला चालक और पड़ोसी; महंगे शौक ने करा डाला ये कांड

Barabanki News: बाराबंकी पुलिस ने शालीमार पैराडाइज में करीब छह दिन पहले हुई करोड़ों की चोरी में पुलिस के हाथ न सिर्फ संदिग्ध और सुराग लगे, बल्कि वह इस घटना का खुलासा किया है. यह चोरी ठेकेदार अजय सिंह बघेल के घर में हुई थी. जिसका मास्टरमाइंड उनका पड़ोसी युवक ही निकला. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 07, 2026, 10:24 AM IST
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Barabanki News/ नितिन श्रीवास्तव: शालीमार पैराडाइज में करोड़ों की चोरी मामले में  बाराबंकी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. सूत्रों की मानें तो ठेकेदार का चालक और पड़ोसी युवक ही घटना के मास्टरमाइंड निकले. पुलिस इस घटना से आज पर्दाफाश किया है. फिल्मी अंदाज में आरोपी ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है. उसने अपने साथी के साथ मिलकर पहले रेकी की. फिर सीसीटीवी सिस्टम बंद कर दिया.

फिल्मी अंदाज में वारदात को दिया अंजाम
आपको बता दें कि गुरुवार 30 अप्रैल की दोपहर गोरखपुर से बाराबंकी लौटे ठेकेदार अजय बघेल ने शालीमार पैराडाइज स्थित किराए के विला पर कदम रखा तो उनके होश उड़ गए. शक सही निकला और चोर यहां से करीब एक लाख रुपये नकद के अलावा करोड़ों की कीमत के जेवर व लाइसेंसी रिवॉल्वर ले गए. सूचना मिलते ही सीओ सिटी संगम कुमार, कोतवाल सुधीर सिंह व फारेंसिक टीम पहुंच गई. जांच के दौरान ठेकेदार ने अपने चालक पर शक जताया.

जांच पड़ताल के दौरान पुलिस भी हताश 
इस घटना के बाद स्वाट, सर्विलांस समेत करीब दस पुलिस टीमें चोरी के खुलासे के लिए लगाई गई थीं. कई दिन की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस भी हताश हो गई थी, हालांकि इसी बीच शालीमार तक पुलिस की चहलकदमी तेज हो गई. एसपी से लेकर टीमें व अन्य अफसरों ने यहां डेरा डाल दिया. सूत्रों के मुताबिक, ठेकेदार का चालक अनिल यादव तो इस घटना का सूत्रधार निकला. साथ ही ठेकेदार के विला के ठीक सामने रहने वाला युवक आकाश ठाकुर भी दबोचा गया है.

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जानिए क्या-क्या हुआ बरामद?
चर्चा है कि यह युवक किसी बड़े व रिटायर्ड अफसर ए.एन. सिंह का बेटा है. आकाश और अनिल ने मिलकर ही योजना बनाई और ठेकेदार के न रहने पर चोरी को अंजाम दिया. यह भी पता चला है कि पुलिस ने चोरी गए जेवरों का काफी हिस्सा, लाइसेंसी रिवाल्वर बरामद किया है, साथ ही नकदी भी. हालांकि, पुलिस के अधिकारी सीधे कुछ कहने से बचते रहे, लेकिन पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि जांच जारी है. जल्द ही खुलासा किया जाएगा.

कौन है आरोपी युवक?
शालीमार पैराडाइज में रहने वाले लोगों के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी युवक आकाश ठाकुर शालीमार में A-11 विला का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि यहां पर फिलहाल किराए पर रह रहे अफसर का बेटा आकाश ठाकुर काफी महंगे शौक रखता था, पर सवाल सीमित खर्चों के बीच इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा था. इसी चाह में वह योजना में शामिल हो गया. उधर, ठेकेदार अजय बघेल ने बताया कि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उसके चालक अनिल व आरोपी युवक आकाश ठाकुर को पकड़ा गया है. इन दोनों ने ही चोरी को अंजाम दिया था.

यह भी पढ़िए: Banbhoolpura Violence: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दो आरोपियों की डिफॉल्ट जमानत रद्द; 2 हफ्ते में सरेंडर का आदेश

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