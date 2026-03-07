Advertisement
Hamirpur News: 'आकांक्षा तुमने मुझे बर्बाद किया', 11 साल पुराने प्यार से दगा मिला तो दिल की बात कह फांसी के फंदे पर झूल गया वकील

Hamirpur Lawyer Suicide: हमीरपुर जिले में एक वकील ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. उसके कमरे से पुलिस को 14 लाइन का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें 11 साल पुरानी महिला मित्र की बेवफाई का जिक्र है. 35 वर्षीय वकील डीपी यादव अविवाहित थे और जल्द ही उनकी शादी होने की चर्चा भी चल रही थी. जानिए सुसाइड नोट में क्या लिखा है?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 07, 2026, 12:40 PM IST
Hamirpur Lawyer Suicide: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ग्यारह साल से चली आ रही प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया है. अपनी प्रेमिका से बेवफाई के बाद 35 वर्षीय वकील डीपी यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. थाना कुरारा के कुसमरा गांव निवासी डीपी यादव जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के अमन शहीद मोहल्ले में राधेश्याम पाल के मकान में किराए पर रहते थे. 

प्रेमिका पर बेवफाई का आरोप
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को उनके कमरे से 14 लाइन का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें 11 साल पुरानी महिला मित्र की बेवफाई का जिक्र है. आत्महत्या से पहले वकील ने सुसाइड नोट में लिखा कि आकांक्षा तुमने मेरी जिंदगी में आकर मुझे बर्बाद कर दिया. तुम्हें धोखा नहीं देना था. तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी. तुम्हारी मम्मी मुझे तेरे लिए एक न एक दिन मान जाती. 

भाई और मां से मांगी माफी
वकील ने सुसाइड नोट में आगे लिखा, 'आज मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा. तुमने 11 साल के इस रिश्ते को बहुत बड़ा धोखा दिया. उस लड़के से तुम्हें नहीं करना था. मेरे भइया अम्मा माफ करना मुझे. मैं अब इस समाज के लायक नहीं हूं शायद.' पुलिस इस सुसाइड नोट को अपने कब्जे में ले लिया है. 

फांसी के फंदे से लटका मिला शव
बताया जा रहा है कि होली वाले दिन वह अकेले ही वृंदावन घूमने गए थे. गुरुवार की रात ही उनकी वापसी हुई थी. शुक्रवार को कचहरी खुली थी, लेकिन वह अपने काम पर नहीं पहुंचे. शाम को उनका कमरा बंद देख मकान मालिक को शक हुआ तो उसने दरवाजे अंदर झांककर देखा. जिसके बाद मकान मालिक के होश उड़ गए. डीपी यादव का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ था. 

जांच के आधार पर होगी कार्रवाई
मकान मालिक ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी. थोड़ी ही देर में न सिर्फ पुलिस, बल्कि वकीलों का जमावड़ा भी लग गया.  पुलिस ने कमरे से 14 लाइन का एक सुसाइड नोट बरामद किया. फिर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि कमरे में मिले सुसाइड नोट की जांच हो रही है. जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. उधर, मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

हेल्पलाइन: जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

