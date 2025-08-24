Bhadohi News: यूपी के भदोही में रविवार को फ‍िल्‍मी नजारा देखने को म‍िला. फुलदेवी तिराहे पर एकतरफा प्‍यार में पागल युवक करीब 70 फीट ऊंचे मोबाइल टॉवर की चोटी पर चढ़ गया. शादी कराने की जिद पर अड़ गया. एकतरफा प्‍यार में पागल आशिक को उतारने के लिए पुलिस फोर्स के अलावा गांव के लोग पहुंच गए. हालांकि, वह उतरने को तैयार नहीं हुआ. उसे देखने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई.

एकतरफा प्‍यार में चढ़ा मोबाइल के टॉवर

भदोही पुलिस के मुताबिक, याकूबपुर निवासी एक युवक के माता-पिता मुंबई रहते हैं. युवक यहां अकेले ही रहता है. पुलिस ने बताया कि युवक एकतरफा प्‍यार में उलझा हुआ है. वह किसी लड़की से एकतरफा प्यार करता है और उससे शादी करने के लिए जिद कर रहा है. इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और आसपास अफरातफरी का माहौल बन गया.

लड़की के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं

पुलिस का कहना है कि पूछताछ में पता चला है कि लड़का जिस लड़की से शादी करना चाह रहा है, उसका परिवार राजी नहीं है. वहीं, युवक परिवार और समाज के दबाव के बावजूद अपनी जिद नहीं छोड़ी. इसी बात से नाराज युवक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया. वहां से वह लगातार मोबाइल फोन पर किसी से बातचीत कर रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. सीओ भदोही अशोक म‍िश्रा ने बताया कि पुलिस लगातार युवक को समझाने का प्रयास कर रही है ताकि वह सुरक्षित नीचे उतर आए. टॉवर पर चढ़े युवक की इस हरकत से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. उनका कहना है कि युवक को शांतिपूर्वक नीचे उतारने की कोशिशें जारी हैं.

