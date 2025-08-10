Bijnor News: नशे में मां के साथ ही करता था अश्लील हरकतें और दुष्कर्म, युवक की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा

बिजनौर/राजवीर चौधरी: बिजनौर जिले में घर के अंदर सो रहे दलित युवक की धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया. हत्या की इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था. एसपी अभिषेक झा, एसपी सिटी संजीव वाजपेई ने घटना स्थल का जायजा लिया था. आज पुलिस ने दलित युवक अशोक की हत्याकांड का चौकाने वाला बड़ा खुलासा किया है.

हत्याकांड में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस के मुताबिक माँ ने ही अपने जिगर के टुकड़े की धारदार हथियार से हत्या की थी. चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ कि शराबी बेटा अशोक माँ के साथ कई बार दुष्कर्म कर चुका था. माँ ने लोकलाज के चलते दुष्कर्म की बात किसी को नहीं बताई थी. बेटा आये दिन शराब के नशे में माँ के साथ अश्लील हरकतें करता था. पुलिस ने आरोपी कातिल मां को गिरफ्तार किया है. मामला थाना मंड़ावली के श्यामीवाला गांव का है.

दो दिन पहले हुई थी हत्या

बिजनौर जिले के थाना मंड़ावली के गांव श्यामीवाला में 2 दिन पहले रात में दलित युवक अशोक कुमार की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गयी थी. हत्या की सूचना से पुलिस महकमे मे मच गया था ह्ड़कंप. हत्या की सूचना पर मोके पर पहुंचे एसपी अभिषेक झा,एसपी सिटी संजीव वाजपेई ने घटना स्थल का जायजा लिया था . एसपी अभिषेक झा ने तभी इस हत्याकांड के खुलासे के लिए टीमों का गठन कर दिया था.

घिनौनी वारदात को दिया था अंजाम

उधर पुलिस ने मृतक अशोक के शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया था. मंड़ावली थाना पुलिस ने अशोक हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक बेटा अशोक अविवाहित था और शराब पीने का आदी था. अशोक आये दिन शराब के नशे मे अपनी माँ के साथ अश्लीक हरकत करता था और कई बार अशोक अपनी माँ के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दें चुका था.

आरोपी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार

लोक लाज के चलते माँ मुन्नी देवी ने अपने साथ हुई दुष्कर्म की घटना को किसी को भी नहीं बताया था. मर्डर वाली रात भी बेटे अशोक ने अपनी माँ के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था परेशान होकर माँ ने धारदार हथियार पाठल से ताबड़तोड़ वार कर अपने जिगर के टुकड़े को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने हत्या मे प्रयुक्त हथियार पाठल को बरामद कर लिया. उस दौरान पहने हुए खून से सने कपड़े बरामद किये है. फिलहाल आरोपी माँ सलाखों के पीछे पहुंच गयी है.

