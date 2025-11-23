Bijnor News: बेटी के लिए गोली खाएंगे! दो सहेलियों के ना मिलने पर आग बबूला परिजन, UP से पंजाब तक खाक छान रही पुलिस

Bijnor News: बिजनौर जिले में दो नाबालिग लड़कियां फरार हैं. पिछले कई दिनों से दोनों नहीं मिली हैं. पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने उनकी तलाश के लिए 10 टीमों का गठन किया है. जिसके बाद यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में नाबालिगों की तलाश हो रही है. पढ़िए पूरी डिटेल...
Bijnor News/राजवीर चौधरी: बिजनौर जिले में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है. यहां दो नाबालिग युवतियां फरार बताई जा रही है. तमाम कोशिशों के बावजूद पिछले कई दिनों से दोनों नहीं मिली है. उनकी तलाश में पुलिस की 10 टीमें गठित की गई है, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में उसकी तलाश कर रही है. दोनों नाबालिगों में एक हिंदू और एक मुस्लिम लड़की है.
क्या है ये पूरा मामला?
जिले के थाना शहर कोतवाली इलाके के अलग-अलग गांव की रहने वाली दो सहेलिया नगर के एक KPS इंटर कॉलेज में पढ़ती थी. जिसमें एक नाबालिग युवती हिन्दू है. एक गांव की रहने वाली है तो वही दूसरी युवती मुस्लिम है और वह दूसरे गांव की रहने वाली है. दोनों युवतियां 9 दिन पहले स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची और दोनों युवतियां जब छुट्टी होने पर घर नहीं पहुंची तो उनके परिजन थाने पहुंचे. फिर उनकी गुमशुदगी थाना शहर कोतवाली मे दर्ज कराई.
नाबालिगों की तलाश में पुलिस
पुलिस ने दो नाबालिग के गायब होने की सूचना को गंभीरता से लिया और पुलिस ने गायब दोनों युवतियों की तलाश के लिए एसपी अभिषेक झा ने 8 से 10 टीमों का गठन किया. ये सभी टीमें तभी से दोनों युवतियों की तलाश में यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के कई जिलों की खाक छान रही है, लेकिन 9 दिन बीतने के बाद युवतियों का कोई पता नहीं चल पाया. पुलिस सूत्रों की माने तो दोनों युवतियां मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रही है. जिसके चलते उनकी तलाश करने में बाधा हो रही है.
धरने पर बैठे पीड़ित परिजन
उधर, हिन्दू नाबालिग लड़की की बरामदगी के लिए भाकियू प्रधान गुट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओ ने थाना शहर कोतवाली में कई दिनों से धरना दे रखा था, लेकिन रात में पुलिस के अफसरों ने पीड़ित परिवार और भाकियू प्रधान के कार्यकर्ताओं को थाने मे टेंट न लगाने को मना किया तो भाकियू कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों में नोकझोंक हुई. वहीं धरने में बैठा एक युवक एसपी देहात से बोला कि तुम गोली चलाओ हम बेटी की बरामदगी के लिए गोली भी खाएंगे. उसके बाद अफसरों ने पीड़ित परिजनों को समझा बुझाकर थाने से धरना समाप्त कराया.
मामले में क्या बोले भाकियू नेता?
वहीं पुलिस अफसरों को मुखबिर से सूचना मिली कि धरना स्थल पर गोली की बात करने वाला भाकियू कार्यकर्ता अपराधी किस्म का व्यक्ति है. पुलिस ने जब उस कार्यकर्ता की कुंडली खंगाली तो वह जिले का नामचीन गुंडा विकास बालियान निकला, जोकि गुंडा एक्ट मे जेल भी जा चुका है और उस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. कुछ देर बाद उस युवक का आपराधिक रिकॉर्ड लेकर एसपी देहात प्रकाश कुमार धरना स्थल पहुंचे और धरना दें रहे भाकियू नेताओं से कहा कि धरने मे गुंडों को बिठाओगे. एसपी देहात की बात सुनकर धरना स्थल पर सन्नाटा पसर गया है, जो गोली खाने की बात पर पुलिस से उलझ रहा था. वह भी गर्दन नीचे करके बैठा रहा.
