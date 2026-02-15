हाथरस में कांवड़ यात्रा से लौटते समय दर्दनाक हादसा, बाइक की जोरदार टक्कर से कांवड़िये की गई जान, मचा कोहराम

Hathras Road Accident: हाथरस जिले के इगलास क्षेत्र के गांव के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक बाइक सवार ने 27 वर्षीय कांवड़िया को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कांवड़िया बुरी तरह घायल हो गया. आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कांवड़िया को मृत घोषित कर दिया.

बाइक सवार ने कांवड़िये को मारी टक्कर

कांवड़िये की सड़क हादसे में मौत से हड़कंप मचा हुआ है. बताया जा रहा है कि वह कांवड़ लेकर लौट रहा था. तभी इगलास कोतवाली क्षेत्र के गांव मई के पास वह हादसे का शिकार हो गया. मृतक की पहचान हाथरस के कस्बा मुरसान के मोहल्ला व्यापारियान निवासी अजय के रूप में हुई है. अजय गंगा घाट से कांवड़ लेकर लौट रहा था, तभी एक बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी.

शराब के नशे में था बाइक सवार

बताया जा रहा है कि बाइक सवार शराब के नशे में था. हादसे के बाद घायल अजय को इलाज के लिए हाथरस के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.

मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

उधर, जब अजय की मौत की खबर परिजनों को मिली तो मृतक के परिजन और अन्य लोग अस्पताल पहुंच गए. घटना के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया. सभी का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी

हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव बक्सर के पास दिल्ली लखनऊ हाईवे एनएच 9 पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई. बताया जा रहा है कि हादसे में कार सवार चार लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के अनुसार, मुरादाबाद की ओर से एक कार दिल्ली की ओर जा रही थी. जैसे ही कार हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र में गांव बक्सर के पास पहुंची, तभी तेज रफ्तार होने की वजह से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और हाईवे पर ही पलट गई.

मौके पर मची चीख पुकार

हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग राहत और बचाव के लिए घटनास्थल की ओर दौड़े और उन्होंने कार में फंसे लोगों को एक-एक कर बाहर निकाला. बताया जा रहा है कि कार के अंदर चार लोग सवार थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को हाईवे से हटाकर जाम को सुचारु कराया.

