Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3110412
Zee UP-UttarakhandUP Crime

हाथरस में कांवड़ यात्रा से लौटते समय दर्दनाक हादसा, बाइक की जोरदार टक्कर से कांवड़िये की गई जान, मचा कोहराम

Hathras Road Accident: हाथरस में दर्दनाक हादसा हो गया है. यहां कांवड़ यात्रा से लौटते समय एक कांवड़िया को बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी. जिससे उसकी मौत हो गई है. मृतक की पहचान अजय के रूप में हुई है. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 15, 2026, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hathras Road Accident
Hathras Road Accident

Hathras Road Accident: हाथरस जिले के इगलास क्षेत्र के गांव के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक बाइक सवार ने 27 वर्षीय कांवड़िया को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कांवड़िया बुरी तरह घायल हो गया. आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कांवड़िया को मृत घोषित कर दिया.

बाइक सवार ने कांवड़िये को मारी टक्कर
कांवड़िये की सड़क हादसे में मौत से हड़कंप मचा हुआ है. बताया जा रहा है कि वह कांवड़ लेकर लौट रहा था. तभी इगलास कोतवाली क्षेत्र के गांव मई के पास वह हादसे का शिकार हो गया. मृतक की पहचान हाथरस के कस्बा मुरसान के मोहल्ला व्यापारियान निवासी अजय के रूप में हुई है. अजय गंगा घाट से कांवड़ लेकर लौट रहा था, तभी एक बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी.

शराब के नशे में था बाइक सवार
बताया जा रहा है कि बाइक सवार शराब के नशे में था. हादसे के बाद घायल अजय को इलाज के लिए हाथरस के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.

Add Zee News as a Preferred Source

मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
उधर, जब अजय की मौत की खबर परिजनों को मिली तो मृतक के परिजन और अन्य लोग अस्पताल पहुंच गए. घटना के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया. सभी का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. 

तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी
हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव बक्सर के पास दिल्ली लखनऊ हाईवे एनएच 9 पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई. बताया जा रहा है कि हादसे में कार सवार चार लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के अनुसार, मुरादाबाद की ओर से एक कार दिल्ली की ओर जा रही थी. जैसे ही कार हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र में गांव बक्सर के पास पहुंची, तभी तेज रफ्तार होने की वजह से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और हाईवे पर ही पलट गई. 

मौके पर मची चीख पुकार
हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग राहत और बचाव के लिए घटनास्थल की ओर दौड़े और उन्होंने कार में फंसे लोगों को एक-एक कर बाहर निकाला. बताया जा रहा है कि कार के अंदर चार लोग सवार थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को हाईवे से हटाकर जाम को सुचारु कराया.

यह भी पढ़िए: लखनऊ से देवरिया तक भयंकर हादसे, पिकअप और बाइक की भिड़ंत में महिला जिंदा जली, जानिए कहां कितने लोगों की मौत?

TAGS

hathras road accidentbike hits kanwariyakanwariya diekanwariya death news

Trending news

hathras road accident
हाथरस में कांवड़ यात्रा से लौटते समय बड़ा हादसा, बाइक की टक्कर से कांवड़िये की मौत
Maulana Jarjis Ansari controversial speech
'हमें सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते', कांवड़ यात्रा-होली पर मौलाना जर्जिस ने उगली आग
Mithni
15 साल की उम्र में अगवा, जंगल-जंगल घुमाते थे डैकत, 65 साल कष्टी काट लौटी मिठनी
Char Dham Yatra 2026
महाशिवरात्रि पर तय हुआ कब खुलेंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट? नोट कर लें तारीख
UP Road Accident
लखनऊ से देवरिया तक भयंकर हादसे, पिकअप और बाइक की भिड़ंत में महिला जिंदा जली
CM Yogi Adityanath
महाशिवरात्रि पर CM योगी ने किया रुद्राभिषेक, भगवान शिव से की लोककल्याण की प्रार्थना
Sambhal Muslim Woman Kanwar Yatra
कौन है तमन्ना मलिक? बुर्कानशीं कांवड़िया का कई जगह स्वागत तो क्यों बिफरे मौलाना....
Naseemuddin Siddiqui
पश्चिम यूपी के लिए अखिलेश की बड़ी चाल, साइकिल की सवारी करेंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी
uttarakhand weather update
फरवरी में ही तपने लगे पहाड़:चटख धूप के साथ पारा 20°C के पार,कब मिलेगी गर्मी से राहत?
Mahshivratri 2026
बम-बम भोले की गूंज से गुंजायमान हुआ यूपी: लखनऊ-कानपुर-काशी में उमड़ा भक्तों का सैलाब