Baghpat News: आधी रात गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा आशिक, रंगरलियां मनाते घरवालों ने पकड़ा, फिर उतार दिया प्यार का बुखार

Baghpat News, कुलदीप चौहान: बागपत से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से मिलने जाना भारी पड़ गया. प्रेमी को प्रेमिका के परिजनों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दो लोग हाथ में लाठी-डंडे लेकर पिटाई करते दिखे.

क्या है ये पूरा मामला?

प्रेमी और प्रेमिका की जमकर पिटाई की गई है. वायरल वीडियो थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र के बिलोचपुरा गांव का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में युवक नग्न अवस्था में दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि देर रात प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए घर पहुंचा था. परिजनों ने दोनों को कमरे में रंगरलिया मनाते हुए दबोच लिया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

फिर दोनों पर लात-घूंसों की बरसात कर दी. मारपीट से युवक लहूलुहान हो गया. जबकि, उसकी प्रेमिका छोड़ देने की गुहार लगाती दिखी. इसके बावजूद उसकी बेरहमी से पिटाई होती रही. फिलहाल, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है.

यह भी पढ़ें: Sambhal Video: चेहल्लुम जुलूस में 'यमराज' बनकर घुसा सांड, लोगों को उठा-उठाकर पटका, जान बचाकर भागे पुलिस वाले