वाराणसी में लुटेरी दुल्हन गिरोह का भंडाफोड़, फेसबुक पर रची जाती थी दोस्ती की साजिश, 4 गिरफ्तार

वाराणसी/जयपाल: वाराणसी की लंका पुलिस ने एक ऐसे लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फेसबुक के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाकर शादी के नाम पर ठगी करता था. पुलिस ने गिरोह की सरगना महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिनकी निशानदेही पर आगे की जांच की जा रही है.

फेसबुक से हुई थी साजिश की शुरुआत

पुलिस के अनुसार, गिरोह का पर्दाफाश राजस्थान के एक युवक की शिकायत पर हुआ. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्ती फेसबुक पर एक महिला से हुई थी. कुछ दिनों की बातचीत के बाद महिला ने उससे शादी का वादा किया और उसे वाराणसी बुलाया. यहां पहुंचने पर उसकी मुलाकात महिला और उसके कुछ तथाकथित रिश्तेदारों से हुई, जिन्होंने शादी की रस्में पूरी करवाईं.

शादी के बाद लूटकर हो जाते थे फरार

शादी के कुछ ही दिनों बाद, दुल्हन और उसके साथी युवक से एक लाख रुपये और कीमती सामान लेकर फरार हो गए. पीड़ित की शिकायत पर लंका थाने में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने जांच शुरू की.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने ऐसे कसा शिकंजा

सर्विलांस और स्थानीय मुखबिरों की मदद से पुलिस ने गिरोह के ठिकानों पर छापेमारी कर मुख्य आरोपी महिला और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उन्होंने बताया कि वे फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोगों की तलाश करते थे जो शादी के लिए इच्छुक हों. इसके बाद वे उनसे दोस्ती गांठकर उन्हें अपने जाल में फंसाते थे.

फेसबुक पर बनाते थे फर्जी प्रोफाइल

यह गिरोह बेहद शातिराना तरीके से काम करता था. गिरोह की महिला सदस्य फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर युवकों से दोस्ती करती थी. विश्वास जीतने के बाद शादी का झांसा देकर उन्हें वाराणसी बुलाया जाता था. यहां गिरोह के अन्य सदस्य महिला के फर्जी रिश्तेदार बनकर शादी की रस्में पूरी करवाते थे. शादी के नाम पर लड़के वालों से मोटी रकम और गहने ऐंठने के बाद दुल्हन कुछ ही दिनों में बहाना बनाकर फरार हो जाती थी.

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से नकदी, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया है. पुलिस का मानना है कि इस गिरोह ने कई अन्य लोगों को भी अपना शिकार बनाया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें और किसी भी तरह के संदिग्ध लेन-देन से बचें.