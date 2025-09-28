Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2939699
Zee UP-UttarakhandUP Crime

वाराणसी में लुटेरी दुल्हन गिरोह का भंडाफोड़, फेसबुक पर रची जाती थी दोस्ती की साजिश, 4 गिरफ्तार

Varanasi News: शादी का झांसा देकर ठगी करने के मामले में लंका पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है. पढ़िए खबर

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 28, 2025, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Varanasi News
Varanasi News

वाराणसी/जयपाल: वाराणसी की लंका पुलिस ने एक ऐसे लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फेसबुक के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाकर शादी के नाम पर ठगी करता था.  पुलिस ने गिरोह की सरगना महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिनकी निशानदेही पर आगे की जांच की जा रही है.

फेसबुक से हुई थी साजिश की शुरुआत
पुलिस के अनुसार, गिरोह का पर्दाफाश राजस्थान के एक युवक की शिकायत पर हुआ. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्ती फेसबुक पर एक महिला से हुई थी.  कुछ दिनों की बातचीत के बाद महिला ने उससे शादी का वादा किया और उसे वाराणसी बुलाया. यहां पहुंचने पर उसकी मुलाकात महिला और उसके कुछ तथाकथित रिश्तेदारों से हुई, जिन्होंने शादी की रस्में पूरी करवाईं.

शादी के बाद लूटकर हो जाते थे फरार
शादी के कुछ ही दिनों बाद, दुल्हन और उसके साथी युवक से एक लाख रुपये और कीमती सामान लेकर फरार हो गए. पीड़ित की शिकायत पर लंका थाने में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने जांच शुरू की. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने ऐसे कसा शिकंजा
सर्विलांस और स्थानीय मुखबिरों की मदद से पुलिस ने गिरोह के ठिकानों पर छापेमारी कर मुख्य आरोपी महिला और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उन्होंने बताया कि वे फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोगों की तलाश करते थे जो शादी के लिए इच्छुक हों. इसके बाद वे उनसे दोस्ती गांठकर उन्हें अपने जाल में फंसाते थे.

फेसबुक पर बनाते थे फर्जी प्रोफाइल
यह गिरोह बेहद शातिराना तरीके से काम करता था.  गिरोह की महिला सदस्य फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर युवकों से दोस्ती करती थी.  विश्वास जीतने के बाद शादी का झांसा देकर उन्हें वाराणसी बुलाया जाता था.  यहां गिरोह के अन्य सदस्य महिला के फर्जी रिश्तेदार बनकर शादी की रस्में पूरी करवाते थे.  शादी के नाम पर लड़के वालों से मोटी रकम और गहने ऐंठने के बाद दुल्हन कुछ ही दिनों में बहाना बनाकर फरार हो जाती थी.

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से नकदी, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया है.  पुलिस का मानना है कि इस गिरोह ने कई अन्य लोगों को भी अपना शिकार बनाया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें और किसी भी तरह के संदिग्ध लेन-देन से बचें.

TAGS

Varanasi NewsVaranasi latest newsWedding FraudVaranasi

Trending news

Student Union Election Result
उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव रिजल्ट:ABVP के अभिषेक गोस्वामी बने अध्यक्ष,देखें पूरी लिस्ट
Lakhimpur News
लखीमपुर में वैन और बस में जोरदार भिड़ंत, हादसे में पांच लोगों की मौत, कई घायल
Sambhal news
बीजेपी नेता के बेटे ने की आत्महत्या,सुसाइड नोट में ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप
bijnor news
पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, ब्लास्ट में कई मजदूर हुए घायल, मची अफरा-तफरी
I Love Muhammad controversy in UP
बरेली वाला खतरा मुजफ्फरनगर,प्रिंटिंग मशीन-कंप्यूटर्स के साथ 5 गिरफ्तार,धारा 144 लागू
raid in lucknow
मिलावट खोरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 152Kg नकली सब्जी मसाला पकड़ा, 41Kg खराब दाल नष्ट
Barabanki News
हवन-पूजा के साथ बाराबंकी से उठी दहाड़, पाक को रौंदकर एशिया कप चैंपियन बनेगा भारत
weather in uttarakhand
देहरादून में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी,पहाड़ी इलाकों में छाऐंगे बदरा,पढ़ें कैसा रहेगा मौसम?
Etawah news
इटावा में नगर पालिका कर्मचारी के सुसाइड केस में बड़ा एक्‍शन, पांच पर FIR दर्ज
prayagraj news
पहले टोन सही करिये...सपा MLC मान‍ सिंह यादव और एडीसीपी विजय आनंद के बीच कहासुनी
;