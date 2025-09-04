बलरामपुर में खौफनाक वारदात! भाई ने भाई पर किया जानलेवा हमला, पीड़ित बोला-जिसे बच्चों से बढ़कर दुलारा...
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2908102
Zee UP-UttarakhandUP Crime

बलरामपुर में खौफनाक वारदात! भाई ने भाई पर किया जानलेवा हमला, पीड़ित बोला-जिसे बच्चों से बढ़कर दुलारा...

Balrampur News: बलरामपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना हुई है. यहां एक सगे भाई ने अपने ही बड़े भाई पर जानलेवा हमला कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. पढ़िए पूरी डिटेल...  

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 08:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Balrampur News
Balrampur News

Balrampur News: बलरामपुर के तुलसीपुर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खौफनाक वारदात हुई है. यहां एक सगे भाई ने अपने ही बड़े भाई पर जानलेवा हमला कर दिया. जिसमें उसका साथ अपनी पत्नी, बेटे, बेटी और एक अन्य युवक ने भी दिया. इस हमले में बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है. 

भाई ने भाई पर किया हमला
ग्राम पंचायत ओडाझार के सैयद अब्दुल माबूद ने बताया कि 1 सितंबर को वह घर पर बिजली की वायरिंग का काम करवा रहे थे. तभी उनका छोटा भाई परिजनों के साथ वहां पहुंचा और अचानक फावड़ा, कुदाल के साथ दरखना से उन पर ताबड़तोड़ हमला करने लगा. इस हमले में अब्दुल माबूद का सिर फट गया, दो उंगलियां कट गईं और पूरा शरीर लहूलुहान हो गया.

पीड़ित ने लगाए संगीन आरोप
घायल को गांव वालों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टर्स ने सिर पर टांके लगाए और हाथ की गंभीर चोटों का इलाज किया. अस्पताल में रोते हुए अब्दुल माबूद ने कहा कि मैंने अपने भाई के बच्चों को कभी पराया नहीं समझा. जितना अपने बच्चों को प्यार किया, उससे ज्यादा दुलार उसे दिया, लेकिन उसी ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया. यह सोचकर दिल टूट गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित ने आरोप लगाया है कि संपत्ति हड़पने की नीयत से यह हमला किया गया है. फिलहाल, पीड़ित ने थाने में तहरीर दे दी है. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही है.

यह भी देखें: सीतापुर में फिर दिखा तेंदुआ, दहाड़ से थड़-थड़ कांपे गांव वाले, वीडियो देख कांप जाएगी रूह!

TAGS

brother attacked his brotherbalrampur newsbalrampur police

Trending news

brother attacked his brother
बलरामपुर में खौफनाक वारदात! छोटे भाई ने ही बड़े भाई पर किया जानलेवा हमला
etawah bus accident
कानपुर-आगरा हाईवे पर बड़ा हादसा, 15 से ज्यादा यात्री हुए घायल, कई की हालत गंभीर
Varanasi Rain Alert
काशी में सूर्यदेव के दर्शन! गरज-चमक के साथ होगी बारिश, जानें कैसा रहेगा मौसम का रुख?
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में सुस्त पड़ेगा मॉनसून! टिहरी-पौड़ी समेत इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
sultanpur news
सपा सांसद खोजे नहीं मिल रहे?...नीतीश की JDU ने अखिलेश के MP के खिलाफ खोला मोर्चा
Lucknow news
ओम प्रकाश राजभर का आवास घेरा, ABVP कार्यकर्ताओं का लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन
Latest Meerut News
कृष्ण जैसा बच्चा चाहती हूं...चर्चित ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने जताई इच्छा
Bareilly News
मुस्लिम महिलाओं का गैर मर्दों से हाथ मिलाना नाजायज, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान
Hapur News
हापुड़ में कल बंद रहेंगे सभी स्‍कूल, भारी बारिश के चलते डीएम ने सुनाया आदेश
ayodhya update
रामनगरी में रूठा हुआ मौसम, गर्मी और उमस से बेहाल लोग
;