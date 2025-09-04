बलरामपुर में खौफनाक वारदात! भाई ने भाई पर किया जानलेवा हमला, पीड़ित बोला-जिसे बच्चों से बढ़कर दुलारा...

Balrampur News: बलरामपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना हुई है. यहां एक सगे भाई ने अपने ही बड़े भाई पर जानलेवा हमला कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. पढ़िए पूरी डिटेल...
Trending Photos
Balrampur News: बलरामपुर के तुलसीपुर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खौफनाक वारदात हुई है. यहां एक सगे भाई ने अपने ही बड़े भाई पर जानलेवा हमला कर दिया. जिसमें उसका साथ अपनी पत्नी, बेटे, बेटी और एक अन्य युवक ने भी दिया. इस हमले में बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है.
भाई ने भाई पर किया हमला
ग्राम पंचायत ओडाझार के सैयद अब्दुल माबूद ने बताया कि 1 सितंबर को वह घर पर बिजली की वायरिंग का काम करवा रहे थे. तभी उनका छोटा भाई परिजनों के साथ वहां पहुंचा और अचानक फावड़ा, कुदाल के साथ दरखना से उन पर ताबड़तोड़ हमला करने लगा. इस हमले में अब्दुल माबूद का सिर फट गया, दो उंगलियां कट गईं और पूरा शरीर लहूलुहान हो गया.
पीड़ित ने लगाए संगीन आरोप
घायल को गांव वालों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टर्स ने सिर पर टांके लगाए और हाथ की गंभीर चोटों का इलाज किया. अस्पताल में रोते हुए अब्दुल माबूद ने कहा कि मैंने अपने भाई के बच्चों को कभी पराया नहीं समझा. जितना अपने बच्चों को प्यार किया, उससे ज्यादा दुलार उसे दिया, लेकिन उसी ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया. यह सोचकर दिल टूट गया.
पीड़ित ने आरोप लगाया है कि संपत्ति हड़पने की नीयत से यह हमला किया गया है. फिलहाल, पीड़ित ने थाने में तहरीर दे दी है. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही है.
यह भी देखें: सीतापुर में फिर दिखा तेंदुआ, दहाड़ से थड़-थड़ कांपे गांव वाले, वीडियो देख कांप जाएगी रूह!