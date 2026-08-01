/बहन की बांके से काटकर हत्या, दौड़ाकर गिराया फिर काट दी गर्दन; कुछ दिन पहले प्रेमी के साथ भागी थी लड़की

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सीतापुर/राजकुमार दीक्षित: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के बजेहरा गांव में एक युवक ने अपनी 17 वर्षीय नाबालिग बहन की धारदार बांके से हमला कर हत्या कर दी बताया जा रहा है कि बहन के प्रेम संबंधों से नाराज भाई ने पहले उसकी पिटाई की और जब वह जान बचाने के लिए घर से बाहर भागी तो दौड़ाकर उस पर कई वार कर दिए. गंभीर चोटों के कारण युवती की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया.
प्रेमी के साथ जाने के बाद बढ़ गया था विवाद
जानकारी के अनुसार, किसान राजाराम यादव के परिवार में पत्नी रामरानी, तीन बेटे और दो बेटियां हैं बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि मृतका सुमित्रा (17) परिवार के साथ रहती थी परिजनों के मुताबिक, 22 जुलाई को सुमित्रा गांव के ही एक युवक अनुराग यादव के साथ घर से चली गई थी. शिकायत मिलने पर पुलिस ने अगले दिन उसे बरामद कर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिवार के सुपुर्द कर दिया था.
घर लौटने के बाद से ही उसके प्रेम संबंधों को लेकर परिवार में तनाव बना हुआ था. खासकर उसका भाई कोमल लगातार इस बात को लेकर नाराज रहता था और दोनों के बीच कई बार विवाद हो चुका था.
सुबह का झगड़ा बना हत्या की वजह
शनिवार सुबह करीब सात बजे भाई-बहन के बीच फिर इसी मुद्दे पर कहासुनी हुई. मृतका की मां रामरानी के अनुसार, उन्होंने पहले दोनों को शांत कराया और बेटे को घर से बाहर भेज दिया. कुछ देर बाद वह दोबारा लौटा और बहन की पिटाई शुरू कर दी. सुमित्रा खुद को बचाने के लिए बाहर भागी, लेकिन आरोपी ने घर से बांका उठाकर उसका पीछा किया और गले सहित शरीर के कई हिस्सों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. मां के सामने ही युवती ने दम तोड़ दिया और आरोपी मौके से फरार हो गया.
पुलिस जांच में जुटी, आरोपी की तलाश जारी
घटना की सूचना मिलते ही रामपुर मथुरा थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में प्रेम संबंधों के विरोध को हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है मामले में परिजनों और ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है.