/बदायूं में रुपयों के लिए खून के रिश्ते टूटे! बेटे ने दोस्त संग पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, परिवार में मचा कोहराम

दोनों आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी-पुलिस

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला पैसों के विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. हालांकि, सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. फरार आरोपी बेटे ऐवरन और उसके साथी राकेश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.