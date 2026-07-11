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बदायूं में रुपयों के लिए खून के रिश्ते टूटे! बेटे ने दोस्त संग पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, परिवार में मचा कोहराम

Badaun Murder Case: बदायूं में एक बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी है. बताया जा रहा है कि आरोपी बेटे का पिता से पैसे को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से पिता पर जानलेवा हमला कर दिया. पिता को मौत के घाट उतारने के बाद वह दोस्त के साथ मौके से फरार हो गया.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 11, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:08 AM IST
बदायूं में रुपयों के लिए खून के रिश्ते टूटे! बेटे ने दोस्त संग पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, परिवार में मचा कोहराम
Image Credit: Badaun Murder CaseSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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