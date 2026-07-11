/बदायूं में रुपयों के लिए खून के रिश्ते टूटे! बेटे ने दोस्त संग पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, परिवार में मचा कोहराम

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Badaun Murder Case: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां चंद पैसे के विवाद में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने में बेटे का एक साथी भी शामिल बताया जा रहा है. हत्या करने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है.
बेटे ने दोस्त संग मिलकर पिता को मार डाला
यह दिल दहला देने वाली बदायूं जिले के बिनावर थाना क्षेत्र के गांव ब्योरा की है. यहां 60 वर्षीय राधेलाल की कथित तौर पर उनके बेटे ऐवरन और उसके साथी राकेश ने कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, ऐवरन ने स्वयं सहायता समूह की किस्त जमा करने के लिए अपने पिता से पैसे मांगे थे. जब राधेलाल ने पैसे देने से इनकार किया तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी बेटे ने अपने साथी के साथ मिलकर पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया.
वारदात को अंजाम दे मौके से भागे आरोपी
आरोप है कि गर्दन पर किए गए वार से राधेलाल की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या करने के बाद दोनों आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. सूचना मिलने पर बिनावर थाना पुलिस, क्षेत्राधिकारी, फॉरेंसिक टीम और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. जिसके बाद उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य एकत्र किए गए.
दोनों आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी-पुलिस
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला पैसों के विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. हालांकि, सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. फरार आरोपी बेटे ऐवरन और उसके साथी राकेश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.
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