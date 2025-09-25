नीचे आ जाओ..पुलिस को देखते ही प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम, नाबालिग प्रेमिका और खुद को गोली से उड़ाया
UP Crime

नीचे आ जाओ..पुलिस को देखते ही प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम, नाबालिग प्रेमिका और खुद को गोली से उड़ाया

Bulandshahr News: बुलंदशहर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां पुलिस से घिरने पर प्रेमी ने पहले नाबालिग प्रेमिका को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, इसके बाद खुद भी गोली मारकर जान दे दी.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 25, 2025, 11:32 AM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Bulandshahr Crime News (मोहित गोमत): यूपी के बुलंदशहर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां पुलिस से घिरने पर प्रेमी ने पहले नाबालिग प्रेमिका को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, इसके बाद खुद भी गोली मारकर जान दे दी. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. घटना के बाद बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने मौके का जायजा लिया.

डिबाई इलाके की घटना
मामला बुलंदशहर के डिबाई में रात 3 बजे की है. युवक हरिद्वार का रहने वाला था जबकि नाबालिग मुजफ्फरनगर के छप्पर की रहने वाली थी. 20 सितंबर को दोनों घर से भागकर डिबाई आये थे. प्रेमी युगल ने 2 दिन पहले डिबाई के मोहल्ला सराय किशन चंद में किराए पर मकान लिया था. देर रात नाबालिग के रिश्तेदारों के साथ नाबालिग की बरामदगी के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस आई थी.

सनसनीखेज घटना से मचा हड़कंप
पुलिस से घिरने पर प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली. इस सनसनीखेज घटना से हड़कंप मच गया. दोनों को को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.  मामले से मुज्जफरनगर के वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित करा दिया गया है, फिलहाल दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा  गया.

क्या बोले एसएसपी?
वही पूरे मामले में बुलंदशहर एसएसपी ने बताया कि मुजफ्फरनगर के थाना छपार पुलिस बीती रात लड़की की बरामदगी के लिए बुलंदशहर के थाना डिबाई आई थी. मुज्जफरनगर नगर पुलिस के साथ डिबाई पुलिस और साथ ही युवक के फूफा ग्राम प्रधान समेत मौजूद थे, युवक के फूफा को पता था कि युवक लड़की को लेकर कहां रह रहा है, 

लहूलुहान मिले शव
"सभी लोग सीधे वहीं पहुंचे और युवक को आवाज लगाकर कहा कि तुम लोग नीचे आ जाओ, हम लोग लड़की की बरामदगी के लिए आये हैं, तभी बगल की छत से गोली चलने की आवाज सुनी तो सभी लोग वहां भागे, देखा कि युवक और किशोरी के शव सिर में गोली लगने से लहूलुहान पड़ा है. मौके पर एक खाली कारतूस और तमंचा मिला, एक खाली कारतूस तमंचे में फंसा हुआ था."

;