Basti News: 16 की दुल्हन, 21 का दूल्हा.. शादी होते ही परिवार और फेरे दिलाने वाले पंडित जी भी चढ़े कानून के हत्थे
Basti News: 16 की दुल्हन, 21 का दूल्हा.. शादी होते ही परिवार और फेरे दिलाने वाले पंडित जी भी चढ़े कानून के हत्थे

Basti News: बस्ती से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां पर शादी के बाद दूल्हे, वर-वधू के माता-पिता और शादी कराने वाले पंडित समेत छह लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 27, 2025, 01:44 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Basti News: उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक शादी इन दिनों चर्चाओं का विषय बन गई है. जहां शादी से पहले दोनों पक्षों को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि यह उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें फेरे दिलाने वाले पंडित जी भी फंस गए.

कहां का है ये मामला?
दरअसल, ये मामला मुंडेरवा थानाक्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है. जहां पर नाबालिग लड़की की शादी कराने का मामला पकड़ा गया है. पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए दूल्हे, वर-वधू के माता-पिता और शादी कराने वाले पंडित समेत छह लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

कैसे हुए मामले का खुलासा?
मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर इस शादी की सूचना फैल गई. पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए गांव में जाकर जांच की. दुल्हन की उम्र के सबूत जुटाए गए, जिसमें खुलासा हुआ कि लड़की नाबालिग है.

कब हुई थी शादी?
बता दें कि गांव के मंदिर में 24 अगस्त को हुई थी. लड़की की उम्र 16 साल है. वहीं लड़के की उम्र 21 साल है. ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों उसी थाने के ही रहने वाले हैं. हिलहाल ये मामला चर्चाओं का विषय बन चुका है. जांच की जिम्मेदारी एसआई गिरीशचन्द्र यादव को सौंपी गई है. पुलिस का कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी.

पुलिस ने बयान
थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि किशोरी को बाल कल्याण समिति  के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, जहां से उसे माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

