Chandauli News: तैयार हो जाओ घूमने चलेंगे...घर पहुंचा तो कमरे के अंदर का नजारा देखकर उड़े पति के होश

Chandauli News: यूपी के चंदौली जिले में एक विवाहित युवती का शव घर में ही लटका मिला. पति जब वापस घर आया तो नजारा देखकर दंग रह गया. दोनों के बीच कॉल पर वाराणसी घूमने जाने की बात हुई थी.
चंदौली/संतोष जायसवाल: यूपी के चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के मैनाताली इलाके में बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी जंगल में लगी आग की तरह चारों तरफ फैल गई. देखते ही देखते लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई. मृतक बिहार के बाढ़ जिले की निवासी थी. मृतका का पति डीडीयू जंक्शन पर वेंडरिंग का काम करता है.
8 जून को हुई थी शादी
जानकारी के अनुसार बिहार के छपरा निवासी रोहित सिंह की शादी बिहार के बाढ़ जिले की निवासी 21 वर्षीय कोमल सिंह के साथ 08 जून को हुई थी. रोहित डीडीयू जंक्शन पर वेंडरिंग का काम करता है और अपनी पत्नी के साथ मुग़लसराय कोतवाली क्षेत्र के मैनाताली इलाके में किराए के मकान में रहता है.
खिड़की से कमरे में देखा तो सन्न रह गया
बुधवार की सुबह 10:30 पर रोहित सिंह डीडीयू जंक्शन से काम खत्म कर अपने कमरे पर पहुंचा लेकिन दरवाजा बाहर से बंद मिला. कमरे की खिड़की खुली थी, इस पर रोहित ने खिड़की से कमरे में देखा तो सन्न रह गया. कमरे में फंदे के सहारे उसकी पत्नी कोमल लटक रही थी. इसके बाद रोहित ने मैनाताली के सभासद राजेश जायसवाल को घटना की जानकारी दी.
पत्नी से कॉल कर कहा था, तैयार रहना, घूमने चलेंगे
इस बीच सभासद की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घर का दरवाजा खुलवाकर शव को उतार लिया. आवश्यक कार्रवाई कर पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया. मृतक के पति रोहित सिंह ने बताया कि आज सुबह उसकी पत्नी कोमल के माता‑पिता आने वाले थे. लेकिन कोमल के एक मामा के देहांत के कारण आज का आना टल गया. स्टेशन से ही उसने अपनी पत्नी की बात उसके माता‑पिता से फोन के माध्यम से कराई थी. इस पर रोहित ने पत्नी से कहा था कि तैयार रहना, वाराणसी घूमने चलेंगे.
घर पहुंचा तो फंदे पर लटकी मिली लड़की
पत्नी ने भी उसकी बात पर सहमति जताई. रोहित स्टेशन से घर आया तो दरवाजा भीतर से बंद था. खिड़की से झांककर देखा तो कोमल का शव कमरे में फंदे से लटका था. सूचना पर मुगलसराय कोतवाली प्रभारी गगन राज सिंह मौके पर पहुंचे और किसी तरह भीतर दाखिल हुए. मौत के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.