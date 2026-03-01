Bijnor Theft News: घर जमाई ही निकला चोर, 40 Kg चांदी समेत 4 करोड़ का माल उड़ाया, वजह जान चकरा जाएगा आपका माथा!

Bijnor Theft News/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब थाना नहटौर क्षेत्र के मोहल्ला डाक खाना जनूबी में बहुत बड़ी चोरी की वारदात हुई. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. अब जो खुलासा हुआ है, उसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है.

घर जमाई ने ससुराल में कर दिया कांड

दरअसल, इस वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि ससुराल में घर-जमाई बनकर रह रहे दामाद ने ही अंजाम दिया. वही करोड़ों के सोने-चांदी के जेवरात की चोरी का मुख्य आरोपी निकला. पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, 26 फरवरी को कस्बा नहटौर निवासी संतोष कुमार वर्मा ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनके दामाद नवीन चौहान ने उन्हें, उनकी पत्नी और पुत्री को भोजन में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया.

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबोचा

इसके बाद घर में रखे करीब 900 ग्राम सोने के आभूषण और लगभग 40 किलोग्राम चांदी के जेवरात चुरा लिए. इसी तहरीर के आधार पर थाना नहटौर में मुकदमा अपराध संख्या 58/2026 धारा 123/305 (ए) बीएनएस में दर्ज किया गया. फिर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम का गठन हुआ. 28 फरवरी को चेकिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नवीन चौहान अपने साथियों के साथ हल्दौर से हरिद्वार की ओर जाने की फिराक में है.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपियों के पास से क्या मिला?

जिसके बाद तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जनपदीय स्वाट व सर्विलांस टीम की मदद से बेगराजपुर अड्डा क्षेत्र से नवीन चौहान और उसके साथी कुनाल और शिवम चौहान को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2.173 किलोग्राम पीली धातु (सोने) के जेवरात, 50 ग्राम का सोने का बिस्किट, 10 ग्राम का सोने का सिक्का, 2,80,000 रुपये नकद, 2,50,000 रुपये की दो बैंक डिपॉजिट पर्चियां, ATIVAN 2 Mg की 4 नशीली गोलियां, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया है.

ज्वैलर के पास से 23.5 किलोग्राम चांदी बरामद

पुलिस पूछताछ में सामने आए एक अन्य आरोपी, ज्वैलर शिवम सैनी निवासी ग्राम पुरैना, थाना नूरपुर को भी ग्राम तरकोला रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके पास से 23.5 किलोग्राम चांदी बरामद की गई, जिसे गलाकर सिल्ली के रूप में परिवर्तित किया जा चुका था. पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी नवीन चौहान निवासी कुम्हारपुरा ने बताया कि उसकी शादी अक्टूबर 2024 में स्वाति वर्मा से हुई थी. वह ससुराल में घर-जमाई के रूप में रहकर अपने ससुर से ज्वैलरी का काम सीख रहा था. इसी दौरान उसे घर में रखे जेवरात की पूरी जानकारी हो गई थी कि वह किस अलमारी में रखे हैं और चाबी तकिये के नीचे रहती है.

क्यों नाराज हुआ दामाद?

आरोपी ने बताया कि जब उसे पता चला कि ससुर संपत्ति अन्य रिश्तेदारों के नाम करने की सोच रहे हैं, तो वह असंतुष्ट हो गया. लालच में आकर उसने अपने भाई कुनाल और दोस्त शिवम चौहान के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई. 25 फरवरी 2026 की शाम उसने ATIVAN 2 Mg की गोलियां चाय में मिलाकर सास, ससुर और पत्नी को पिला दी. तीनों के गहरी नींद में सो जाने के बाद उसने चाबी लेकर अलमारी से सोने-चांदी के जेवरात निकाल लिए और पूर्व नियोजित योजना के तहत बाइक से फरार हो गया.

हरिद्वार भागने की फिराक में थे आरोपी

अगले दिन आरोपी अपने साथियों के साथ नूरपुर क्षेत्र में एक माध्यम के जरिए ज्वैलर शिवम सैनी से मिला. आरोपी ने ज्वैलर को साफ बताया कि चांदी के जेवरात चोरी के हैं. 23.5 किलोग्राम चांदी का सौदा 23 लाख रुपये में तय हुआ. पहले 5.30 लाख रुपये नकद, 50 ग्राम का सोने का बिस्किट और 10 ग्राम का सोने का सिक्का मिला. बाकी रकम बाद में देने की बात तय हुई. जो रकम मिली उसे आपस में बांट ली गई.

नवीन चौहान ने स्वीकार किया कि बरामद सोने के जेवरात उसी के ससुराल से चोरी किए गए थे. वह अपने साथियों के साथ हरिद्वार भागने की तैयारी में था, तभी पुलिस ने दबोच लिया. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

यह भी पढ़िए: ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी बाइक को टक्कर, घर लौट रहे सगे भाई-बहन की मौत, परिवार में कोहराम