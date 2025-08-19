Lucknow News: अखिलेश यादव के नेता का छांगुर से निकला कनेक्शन! कुशीनगर की पीड़िता का सनसनीखेज खुलासा, रेप और धर्मांतरण का लगाया आरोप

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बीते दिनों अवैध रूप से धर्मांतरण कराने का गैंग चलाने वाले छांगुर बाबा का खुलासा हुआ था. कई पीड़ितों से मिली शिकायतों और सबूतों के आधार पर पुलिस ने गैंग के मास्टर माइंड और उसके सदस्यों को जेल भेज दिया, लेकिन इस केस में लगातार नए खुलासे हो रहा हैं. ताजाम खुलासा हुआ कुशीनगर की एक पीड़िता के बयान से, जिसने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के एक नेता पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसका कनेक्शन छांगुर गैंग से बताया है.

क्या बताया कुशीनगर की पीड़िता ने

पीड़ित अनामिका सिंह उर्फ जोया खान ने बताया कि समाजवादी पार्टी के नेता बबलू खान ने नौकरी का लालच देकर एक साल तक उसके साथ शोषण किया, इसके बाद नौशाद और नाटो और बबलू खान, दोनों उसे ठाकुर बाबा के पास ले गए वहां उसका धर्मांतरण कराया गया. उसका नाम जोया खान रखा गया. फिर उसे मुंबई में भेज दिया गया, जहां इम्तियाज ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया. जब वह मुंबई से आई और शिकायत की एप्लिकेशन लेकर थाने पहुंची तो बबलू खान के करीबी सिपाही इमरान अली ने उसको धमकाया और शारीरिक शोषण किया.

हिंदू संगठनों ने पीड़िता की मदद की सिफारिश की

मंगलवार 19 अगस्त को राजधानी लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने प्रेस वार्ता रखी. इस प्रेस वार्ता में कुशीनगर की पीड़ित युवती को भी बुलाया गया था. युवती ने प्रेस वार्ता में बताया कि छांगुर गैंग का बबलू खान जो खुद को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का नेता बताता है उसने और उसके साथी सिपाही ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जबरन धर्मांतरण कराया और फिर शारीरिक शोषण करते रहे. प्रेस वार्ता के दौरान विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने मौके पर एसपी कुशीनगर को फोन कॉल कर पीड़िता की मदद के लिए सिफारिश की.

