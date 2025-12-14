Lucknow News: चोरी-छिपे नदवा कॉलेज में 3 दिन ठहरा फिलीपींस का छात्र, प्रिंसिपल समेत कई पर FIR

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान नदवा कॉलेज एक बार फिर विवादों में घिर गया है. टूरिस्ट वीजा पर भारत आए एक विदेशी नागरिक को कॉलेज परिसर में ठहराने और इसकी जानकारी समय पर प्रशासन को नहीं देने के आरोप में नदवा कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

हसनगंज थाने में एफआईआर

बिना सूचना दिए ही फिलीपींस के नागरिक को हॉस्टल में रुकने की अनुमति देने के आरोप में नदवा दारूल उलूम के प्रधानाचार्य, सब रजिस्ट्रार, वार्डन, गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी और कॉलेज के अन्य जिम्मेदारी पदाधिकारियों के खिलाफ हसनगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.12 दिसंबर को थाने में तैनात दरोगा सुरेंद्र सिंह की तहरीर पर यह एफआईआर धोखाधड़ी, साजिश और विदेशी पंजीकरण अधिनियम- 1939 की धारा में दर्ज की गई है. इसमें बताया गया कि कॉलेज के हॉस्टल में फिलीपींस का छात्र मो. यासिर हॉस्टल नंबर 307 में रहकर पढ़ाई करता है. उसके कमरे में 30 नवंबर से दो दिसंबर के बीच उसका परिचित फिलीपींस निवासी मो. आरून सारिप आकर रुका था. आरोप है कि इस दौरान वह शहर में अलग-अलग जगहों पर घूमने भी गया था.

सात दिन की जांच के बाद नदवा कालेज के प्रधानाचार्य मौलाना अब्दुल अजीज नदवी, सब-रजिस्ट्रार डा. हारून रसीद, महादुल अली छात्रावास के वार्डन मोहम्मद कैसर नदवी, मुख्य गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी सहित अन्य जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ धारा 318(4)/61 बीएनएस, विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 की धारा पांच और विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 7(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

नहीं दी गई विदेशी छात्र की जानकारी

विदेशी छात्र के हॉस्टल में ठहरने की कोई भी जानकारी नामजद आरोपियों ने न तो हसनगंज पुलिस को दी और न ही संबंधित विभाग को. नियम के अनुसार विदेश नागरिक के ठहरने पर उसे ठहराने वाले को फॉर्म-सी भरकर जमा करना पड़ता है.

टूरिस्ट वीजा पर भारत में दाखिल हुआ था छात्र

फिलीपींस से टूरिस्ट वीजा पर भारत में दाखिल हुआ मो. आरून सारिप तीन दिन अवैध तरह से नदवा कालेज उर्फ नदवतुल उल्मा (नदवा दारूल उलूम) में चोरी-छिपे रुका था. एफआरआरओ (विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय) को इनपुट मिला, तो लखनऊ पुलिस को सूचना दी गई. स्थानीय पुलिस ने जानकारी की तो सामने आया कि वह दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल हुआ था.

फिलीपींस नागरिक मोहम्मद आरून सारिप 30 नवंबर 2025 से दो दिसंबर तक नदवा दारूल उलूम के महादुल अली छात्रावास के कमरा नंबर 307 में ठहरा था. वह कॉलेज के संस्थागत छात्र मो. यासीर के पास रुका और इस दौरान लखनऊ शहर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी किया.